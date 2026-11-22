Những điểm mới chính tại Nghị định 335 về quy định chính sách trợ giúp xã hội

Từ ngày 5/10/2026, Nghị định 335 tăng 8% mức chuẩn trợ giúp và trợ cấp hưu trí xã hội, đồng thời bổ sung chính sách hỗ trợ người dân và đối tượng bảo trợ.

Theo Nghị định số 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ 5/10/2026, mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng 8%, từ 500.000-540.000 đồng/người/tháng.

Mức chuẩn mới cũng là căn cứ tính mức trợ cấp xã hội và các mức hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng.

Ngoài ra, Nghị định còn bổ sung chế độ thăm hỏi, tặng quà của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương đối với người dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh, thảm họa; chế độ đối với đối tượng bảo trợ xã hội được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội; Cụ thể hóa tiêu chí xác định người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn “không có điều kiện sống ở cộng đồng” để tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội.../.

Theo TTXVN