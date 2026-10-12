Tòa án Mỹ yêu cầu dừng quảng cáo sử dụng tiền thuế để quảng bá cho ông Trump

Một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra lệnh tạm thời ngừng các quảng cáo truyền hình sử dụng ngân sách công để quảng bá thông điệp chính trị của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra ngày 3/11.

Theo Reuters và AP ngày 11/10, Thẩm phán Jennifer L. Rochon tại New York yêu cầu chính quyền hủy các lượt phát quảng cáo còn lại, trong khuôn khổ lệnh cấm tạm thời kéo dài hai tuần. Quyết định được đưa ra sau khi tổ chức giám sát Common Cause và các bên khác khởi kiện, cho rằng chiến dịch quảng cáo sử dụng ngân sách liên bang không đúng mục đích và có thể tạo lợi thế cho các ứng viên Cộng hòa. Các nguyên đơn khẳng định việc dùng ngân sách công cho các nội dung mang tính chất vận động bầu cử là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật liên bang về cấm sử dụng tiền công cho mục đích “quảng cáo hoặc tuyên truyền”.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã dành 20 triệu USD ngân sách cho chiến dịch này. Theo hồ sơ được báo chí Mỹ dẫn lại, khoảng 19 triệu USD đã được chi để phát quảng cáo. Một số đoạn phim ca ngợi ông Trump và thông điệp chính trị của ông, trong đó có quảng cáo sử dụng lại hình ảnh từ chiến dịch tranh cử tổng thống trước đây.

Chính quyền Mỹ bảo vệ chiến dịch này, cho rằng đây là hoạt động quảng bá chính sách tương tự những gì các chính quyền tiền nhiệm từng thực hiện. Tuy nhiên, các bên khởi kiện cho rằng những quảng cáo trên không đơn thuần nhằm cung cấp thông tin về các chương trình công, mà mang nội dung tuyên truyền chính trị.

Trước sức ép dư luận tăng cao trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các quảng cáo vốn mang ý nghĩa "quảng bá tích cực cho đất nước", nhưng từ nay sẽ chuyển sang dùng nguồn quỹ từ Ủy ban Hành động Chính trị (MAGA PAC) của ông để chi trả thay vì ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, đại diện Nhà Trắng xác nhận chính quyền chưa có kế hoạch hoàn trả lại khoản tiền 20 triệu USD ngân sách đã chi tiêu cho chiến dịch này, khiến các vụ kiện tụng song song từ Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) vẫn tiếp tục leo thang.

Nhật Lệ