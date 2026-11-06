Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 8 tiếp xúc cử tri

Ngày 6/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 8 gồm các đại biểu: Nguyễn Tiến Hiệu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương; Lê Thúy Lan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Như Thanh; Văn Thị Linh, Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Như Thanh đã tiếp xúc cử tri các xã Yên Thọ, Như Thanh, Mậu Lâm, Xuân Du, Xuân Thái và Thanh Kỳ trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm tiếp xúc cử tri xã Thanh Kỳ.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến các cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027 của tỉnh. Đồng thời, thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đơn vị bầu cử số 8 gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đại biểu Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công thương thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri các xã bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đạt được thời gian qua. Đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở.

Cử tri xã Yên Thọ phát biểu tại hội nghị.

Cử tri xã Yên Thọ đề nghị điều chỉnh tăng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn; rà soát, bổ sung số lượng người làm việc và tăng mức phụ cấp đối với cán bộ viên chức làm việc tại trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã; quan tâm bổ sung biên chế giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục tại địa phương.

Cử tri xã Mậu Lâm phát biểu ý kiến.

Cử tri các xã Xuân Du, Mậu Lâm phản ánh tình trạng nhiều tuyến đường giao thông bị xuống cấp; tại một số thôn điện sinh hoạt bị yếu ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, đồng thời đề nghị tỉnh quan tâm bố trí sớm nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, hạ tầng lưới điện, hệ thống nhà văn hóa thôn sau sáp nhập.

Cử tri xã Thanh Kỳ đề nghị bổ sung quy hoạch, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối giữa các thôn sau sáp nhập. Đẩy nhanh tiến độ dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ.

Cử tri các xã cũng đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số; tăng cường tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ xã, thôn; triển khai phân cấp, phân quyền giải quyết kịp thời nhiều vướng mắc trong lĩnh vực đất đai ở cơ sở.

Đại biểu Lê Thúy Lan tiếp thu, giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã trao đổi, giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tổng hợp, báo cáo tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX cũng như chuyển đến UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Thanh Thảo