Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ xã Quảng Chính lần thứ nhất

Ngày 2/10, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Quảng Chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức thành công với sự tham dự của 156 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Quảng Chính lần thứ nhất.

Quảng Chính là xã đồng bằng ven biển, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Quảng Trường, Quảng Khê, Quảng Chính và Quảng Trung cũ, có diện tích hơn 26km2, dân số trên 30 nghìn người.

Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ nhất này là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, diễn ra sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Đỗ Đình Cường, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thời gian qua, MTTQ xã đã phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết Nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội, giám sát và phản biện xã hội... Qua đó, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã đề ra Nghị quyết và các chỉ tiêu cụ thể cùng chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới, hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Lãnh đạo xã Quảng Chính tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 66 uỷ viên Ủy ban MTTQ xã Quảng Chính nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Đức Khoa được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá khoá XVI.

Lê Xuân Bính (CTV)