Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV làm việc với tỉnh Thanh Hóa

Tại buổi làm việc với đoàn công tác, tỉnh Thanh Hóa khẳng định quyết tâm đưa hành lang kinh tế Nghi Sơn - Na Mèo trở thành tuyến chiến lược, đồng thời nêu rõ định hướng xây dựng khu công nghiệp (KCN) công nghệ cao, phát huy lợi thế công nghiệp trọng điểm và kiến nghị nhiều cơ chế đặc thù nhằm tạo động lực tăng tốc phát triển trong giai đoạn mới.

Sáng 27/8, tại Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa, đoàn công tác Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do đồng chí Trần Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính, Bộ Tài chính, Thường trực Tổ Biên tập, trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì tiếp và làm việc với đoàn. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các khu công nghiệp (KCN) tỉnh.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định mục tiêu xuyên suốt giai đoạn 2026-2030 là phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 11% trở lên, đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của cả nước.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đột phá về thể chế, hoàn thiện cơ chế, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu trên nền tảng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Phát triển mạnh mẽ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo cơ sở vững chắc để thúc đẩy liên kết vùng, kết nối các trung tâm kinh tế động lực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi làm rõ các mục tiêu, động lực tăng trưởng của tỉnh.

Thanh Hóa cũng xác định KKTNS là động lực trung tâm; phấn đấu đến năm 2030 hình thành 30 cụm công nghiệp mới, đạt tỷ lệ lấp đầy 70%. Các ngành công nghiệp mũi nhọn như lọc hóa dầu, xi măng, thép, điện, dệt may, cùng công nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, năng lượng tái tạo, điện tử sẽ được coi là hạt nhân tăng trưởng.

Cùng với đó, tỉnh phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, gắn với chế biến sâu và chuỗi giá trị xuất khẩu; thúc đẩy du lịch bốn mùa với sản phẩm đặc sắc tại Sầm Sơn, Hải Tiến, Am Tiên...; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử...

Hiện nay, tỉnh đang chủ động phối hợp với các địa phương trong vùng triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời thúc đẩy hợp tác phát triển với các trung tâm lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hà Tĩnh và Sơn La. Những bước đi này nhằm khẳng định vai trò “đầu tàu” của Thanh Hóa trong kết nối liên vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa Bắc Trung Bộ trở thành vùng phát triển nhanh, bền vững.

Thành viên đoàn công tác tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác cho rằng, ngoài các đường hướng lớn đã hoạch định, Thanh Hóa cần chú trọng phát triển hành lang kinh tế Nghi Sơn - Na Mèo, gắn với công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ. Tỉnh cần sớm hình thành KCN công nghệ cao làm mũi nhọn sản xuất; đồng thời phối hợp với Trung ương đẩy nhanh tiến độ tuyến đường bộ ven biển. Về du lịch, cần phát triển theo hướng bốn mùa với sản phẩm đặc sắc, gia tăng sức cạnh tranh.

Đoàn công tác cũng nhận định, trong quy hoạch tổng thể, Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh được định vị là vùng động lực ven biển Bắc Trung bộ, tương xứng với tiềm năng không thua kém Nam Trung bộ. Tỉnh cũng cần rà soát, bổ sung cơ chế khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhằm phát huy nguồn lực đầu tư và chuyển giao khoa học - công nghệ.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số, Thanh Hóa phải quan tâm 3 yếu tố then chốt: vốn, lao động và chính sách. Trong giai đoạn 2026-2030, khi đầu tư công khó có thêm dư địa, FDI sẽ đóng vai trò quyết định. Tỉnh cần chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu về gia tăng năng suất.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất về quy hoạch sản phẩm nông nghiệp lợi thế của tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã làm rõ thêm các vấn đề đoàn công tác quan tâm. Đồng chí khẳng định, hành lang kinh tế Nghi Sơn - Na Mèo là tuyến chiến lược của tỉnh khi Khu kinh tế Nghi Sơn sở hữu cảng biển nước sâu, hệ thống logistics và hạ tầng hiện đại phục vụ xuất nhập khẩu, đồng thời đã được kết nối trực tiếp với sân bay Thọ Xuân. Trên tuyến hành lang này, nhiều nhà máy lớn đang được đầu tư xây dựng, tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần hình thành một trục tăng trưởng mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu cảm ơn đoàn công tác và kiến nghị một số nội dung tại buổi làm việc.

Đối với định hướng thành lập KCN công nghệ cao, đồng chí cho rằng muốn triển khai thành công cần có cơ chế đặc thù về đất đai, hạ tầng và dịch vụ xã hội. Vì vậy, tỉnh đề xuất Trung ương và địa phương phối hợp chặt chẽ, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để xây dựng các KCN chất lượng cao, hoạt động ổn định, phát triển bền vững. Riêng đối với tuyến đường bộ ven biển, tỉnh sẽ ưu tiên sử dụng vốn đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, phát triển kinh tế cần đi vào trọng tâm, chuyên biệt, phát huy tối đa lợi thế đặc thù, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực. Thanh Hóa hiện có thế mạnh với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, các trung tâm nhiệt điện, xi măng, thép; dự kiến đầu năm 2026, Nhà máy Hóa chất Đức Giang sẽ đi vào hoạt động, cùng nhiều dự án năng lượng quy mô lớn khác đang được xúc tiến. Do đó, trong quy hoạch vùng cần nghiên cứu để khai thác lợi thế từng địa bàn, phát triển công nghiệp phụ trợ, kéo dài chuỗi giá trị sản xuất, hạn chế tình trạng chồng chéo và cạnh tranh trực tiếp sản phẩm.

Đồng chí cũng kiến nghị cần ban hành luật riêng cho các khu kinh tế, nhằm tạo hành lang pháp lý ổn định lâu dài, bởi các nhà đầu tư FDI hiện nay không chỉ quan tâm đến ưu đãi thuế mà đặt nặng yêu cầu về thủ tục nhanh gọn, cơ chế minh bạch và sự phát triển bền vững.

Đối với khu vực kinh tế tư nhân, để thực hiện thành công Nghị quyết số 68, tỉnh đề nghị sớm ban hành các cơ chế đặc thù như miễn, giảm chi phí thuê đất; đầu tư hạ tầng đến tận hàng rào nhà máy; hỗ trợ tín dụng ưu đãi..., qua đó tạo động lực mạnh mẽ để khu vực này đồng hành cùng địa phương phát triển.

Đồng chí Trần Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính, Bộ Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trần Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính, Bộ Tài chính, khẳng định: Qua buổi làm việc, đoàn đã hiểu rõ hơn về tiềm năng, lợi thế, tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như nguyện vọng của tỉnh Thanh Hóa. Những nội dung này sẽ được tổng hợp, hoàn chỉnh và tích hợp vào báo cáo phục vụ xây dựng văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn công tác sẽ tiếp tục phối hợp, lắng nghe, đồng thời tổ chức khảo sát thực tế tại địa phương, góp phần đề xuất chính sách phù hợp để Thanh Hóa phát huy tối đa tiềm năng, vươn lên trở thành cực tăng trưởng quan trọng của Bắc Trung bộ và cả nước.

Minh Hằng