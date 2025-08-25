Tỉnh Thanh Hóa đã sơ tán 3.079 hộ ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn

(Baothanhhoa.vn) - Trước ảnh hưởng của bão số 5, trong ngày 25/8, các địa phương trong tỉnh đã chủ động sơ tán 3.079 hộ với 11.431 nhân khẩu sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.