(Baothanhhoa.vn) - Trước ảnh hưởng của bão số 5, trong ngày 25/8, các địa phương trong tỉnh đã chủ động sơ tán 3.079 hộ với 11.431 nhân khẩu sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tỉnh Thanh Hóa đã sơ tán 3.079 hộ ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn

Trước ảnh hưởng của bão số 5, trong ngày 25/8, các địa phương trong tỉnh đã chủ động sơ tán 3.079 hộ với 11.431 nhân khẩu sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tỉnh Thanh Hóa đã sơ tán 3.079 hộ ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn

Lực lượng chức năng tuyên truyền người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai, trong ngày 25/8 các địa phương trong tỉnh đã chủ động sơ tán 3.079 hộ/11.431 nhân khẩu sinh sống ở khu vực nguy hiểm; 54 hộ/140 nhân khẩu sinh sống ở khu vực trũng thấp; 560 hộ/2.486 nhân khẩu sinh sống ở khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Trong số các hộ sinh sống ở khu vực nguy hiểm được di dời, có 2.465 hộ/8.805 nhân khẩu sinh sống trong phạm vi 200m tính từ mép nước biển vào đất liền. Riêng khu vực Hoằng Hóa, sơ tán trong phạm vi đến 500m tính từ mép nước biển vào đất liền.

Các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã tổ chức sơ tán người dân trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản. Kiên quyết không để người dân trên tàu thuyền, lồng bè, chời canh nuôi trồng thủy hải sản trước khi bão đồ bộ.

Nhóm PV Thời sự


Nhóm PV Thời sự

Từ khóa: Sơ tán khu vực tỉnh Địa phương an toàn Thanh hóa Phòng chống thiên tai Bão số 5 Nước biển

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app