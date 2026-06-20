Tiết đọc sách sẽ thành môn tự chọn trong Chương trình giáo dục

Trước đó, Chỉ thị 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư đã xác định quan điểm chỉ đạo là: “Xuất bản phải đáp ứng tốt nhu cầu đọc, học, giải trí và hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân“,”phát triển văn hóa đọc, lấy người đọc là trung tâm, là mục tiêu của hoạt động xuất bản“, đồng thời,”cần xây dựng và hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng, hình thành văn hóa đọc". Ban Bí thư cũng chỉ đạo xuất bản phải là công cụ chủ đạo trong giáo dục, đào tạo. Lĩnh vực xuất bản được Ban Bí thư xác định như một “cánh cửa” để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Bên cạnh đó, một nội dung trọng tâm mà Chỉ thị 04-CT/TW cũng nêu rõ là: “Xây dựng thói quen và kỹ năng đọc, tạo nền tảng cho việc học tập suốt đời, từ đó hình thành xã hội học tập”. Để thực hiện nhiệm vụ này, theo Ban Bí thư cần đẩy mạnh hoạt động của xuất bản trong cộng đồng; hình thành các thiết chế không gian văn hoá đọc, giải trí hiện đại, thân thiện, đề cao vai trò thiết yếu của sách trong đời sống xã hội. Cũng theo Chỉ thị 04-CT/TW, để phát triển văn hóa đọc mạnh mẽ, Đảng và Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc định hướng và kiến tạo hoạt động xuất bản thông qua cơ chế, chính sách đầu tư phát triển văn hóa đọc trong xã hội. Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư cũng đặt ra mục tiêu năm 2030, văn hóa đọc được phát triển mạnh mẽ, bằng cách hình thành các thiết chế văn hóa tạo không gian văn hóa đọc, học tập, sáng tạo trong cộng đồng hướng đến xây dựng phong trào toàn dân đọc sách. Theo đó, văn hóa đọc cần phải được phát triển sâu rộng, cả ở các thành phố lớn lẫn các tỉnh, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ thị 04-CT/TW nêu rõ, từ Trung ương đến mỗi tỉnh, thành phố cần xây dựng thư viện số, tủ sách điện tử, sử dụng thống nhất; có thư viện lớn, trung tâm phát hành quy mô, hiện đại gắn với chuyển đổi số. Mục tiêu tới năm 2045, Việt Nam có hệ thống xuất bản đáp ứng tốt nhu cầu đọc, học, giải trí và hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân trong kỷ nguyên mới.