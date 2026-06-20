Tiết đọc sách sẽ thành môn tự chọn trong Chương trình giáo dục
Theo Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 13/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nghiên cứu, triển khai tiết đọc sách thành môn học tự chọn trong hệ thống trường học từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy học tập suốt đời. Việc đưa tiết đọc sách vào nhà trường được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh, phát triển tư duy, kỹ năng tự học và nâng cao khả năng tiếp cận tri thức của thế hệ trẻ.
Theo kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng chương trình phù hợp để triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030. Bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng được giao nhiệm vụ xây dựng hệ thống thư viện trường học hiện đại, đạt chuẩn; phát triển tủ sách giáo khoa, giáo trình và các nguồn học liệu phục vụ nhu cầu đọc, học tập, nghiên cứu của học sinh, sinh viên.
Cùng với nhiệm vụ của ngành giáo dục, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai các chương trình phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; xây dựng hệ thống thư viện công cộng, thư viện số và các không gian đọc sách, ưu tiên khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn còn khó khăn trong tiếp cận tri thức.
Trước đó, Chỉ thị 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư đã xác định quan điểm chỉ đạo là: “Xuất bản phải đáp ứng tốt nhu cầu đọc, học, giải trí và hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân“,”phát triển văn hóa đọc, lấy người đọc là trung tâm, là mục tiêu của hoạt động xuất bản“, đồng thời,”cần xây dựng và hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng, hình thành văn hóa đọc".
Ban Bí thư cũng chỉ đạo xuất bản phải là công cụ chủ đạo trong giáo dục, đào tạo. Lĩnh vực xuất bản được Ban Bí thư xác định như một “cánh cửa” để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Bên cạnh đó, một nội dung trọng tâm mà Chỉ thị 04-CT/TW cũng nêu rõ là: “Xây dựng thói quen và kỹ năng đọc, tạo nền tảng cho việc học tập suốt đời, từ đó hình thành xã hội học tập”. Để thực hiện nhiệm vụ này, theo Ban Bí thư cần đẩy mạnh hoạt động của xuất bản trong cộng đồng; hình thành các thiết chế không gian văn hoá đọc, giải trí hiện đại, thân thiện, đề cao vai trò thiết yếu của sách trong đời sống xã hội.
Cũng theo Chỉ thị 04-CT/TW, để phát triển văn hóa đọc mạnh mẽ, Đảng và Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc định hướng và kiến tạo hoạt động xuất bản thông qua cơ chế, chính sách đầu tư phát triển văn hóa đọc trong xã hội.
Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư cũng đặt ra mục tiêu năm 2030, văn hóa đọc được phát triển mạnh mẽ, bằng cách hình thành các thiết chế văn hóa tạo không gian văn hóa đọc, học tập, sáng tạo trong cộng đồng hướng đến xây dựng phong trào toàn dân đọc sách.
Theo đó, văn hóa đọc cần phải được phát triển sâu rộng, cả ở các thành phố lớn lẫn các tỉnh, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ thị 04-CT/TW nêu rõ, từ Trung ương đến mỗi tỉnh, thành phố cần xây dựng thư viện số, tủ sách điện tử, sử dụng thống nhất; có thư viện lớn, trung tâm phát hành quy mô, hiện đại gắn với chuyển đổi số.
Mục tiêu tới năm 2045, Việt Nam có hệ thống xuất bản đáp ứng tốt nhu cầu đọc, học, giải trí và hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân trong kỷ nguyên mới.
LP
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