Tiếp vốn cho nông nghiệp, nông thôn

Từ những vùng nuôi hải sản ven biển đến các khu vực miền núi, nguồn vốn tín dụng phục vụ “tam nông” đang được các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh tập trung đưa đến người dân, doanh nghiệp và HTX. Nguồn vốn này góp phần tạo thêm điều kiện để đầu tư mở rộng sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện thu nhập.

Nhiều hộ dân ở phường Ngọc Sơn được vay vốn Agribank đầu tư phát triển mô hình nuôi tôm hiệu quả.

Xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là lĩnh vực có nhu cầu vốn lớn và thường xuyên, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã ưu tiên nguồn lực cho vay đối với lĩnh vực này. Cùng với mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch và việc phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, nguồn vốn được đưa đến gần hơn với người dân, nhất là tại các địa bàn nông thôn, miền núi.

Tại phường Ngọc Sơn, nguồn vốn tín dụng đã được nhiều hộ dân đầu tư nuôi trồng thủy sản, trong đó có các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghệ cao. Đây là lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn tương đối lớn để xây dựng ao nuôi, hệ thống xử lý nước, điện, máy móc, thiết bị và duy trì vốn lưu động trong quá trình sản xuất. Gia đình anh Hồ Văn Dương, ở tổ dân phố Yên Châu là một trong những hộ đưa mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao có mái che về địa phương từ năm 2019. Từ diện tích 2ha ban đầu, với sự đồng hành, tiếp sức của nguồn vốn ngân hàng, đến nay gia đình đã mở rộng lên 6,5ha. Quá trình mở rộng sản xuất được anh gắn với đầu tư hạ tầng ao nuôi, kiểm soát môi trường nước và từng bước hoàn thiện quy trình nuôi theo hướng khép kín.

Anh Dương cho biết: “Nuôi tôm công nghệ cao cần vốn đầu tư ban đầu và chi phí duy trì sản xuất khá lớn. Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng giúp các hộ nuôi như gia đình tôi có thêm điều kiện đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị và chủ động hơn trong sản xuất. Từ đó, các mô hình từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập cho lao động địa phương”.

Tại các địa bàn miền núi, nguồn vốn tín dụng của Agribank cũng đang được đầu tư vào những lĩnh vực phù hợp với điều kiện tự nhiên và thế mạnh của từng địa phương. Trong đó, phát triển kinh tế lâm nghiệp là một hướng sản xuất được nhiều hộ dân lựa chọn. Ông Nguyễn Sỹ Luyện ở xã Luận Thành, cho biết: “Từ 10ha rừng trồng keo ban đầu, được Agribank Thường Xuân - Nam Thanh Hóa tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn, gia đình tôi đã từng bước mở rộng diện tích lên 50ha. Không chỉ phát triển diện tích rừng, gia đình còn hướng đến nâng cao giá trị sản phẩm thông qua trồng rừng theo chứng chỉ FSC và thử nghiệm trồng 3ha cát sâm. Bất kỳ khi nào cần vốn, chúng tôi đều được ngân hàng hỗ trợ, hướng dẫn để hoàn thiện thủ tục”.

Những trường hợp trên cho thấy, nhu cầu vốn phục vụ sản xuất ở khu vực nông nghiệp, nông thôn ngày càng đa dạng. Đặc biệt, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện được thực hiện theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 116/2018/NĐ-CP và Nghị định số 156/2025/NĐ-CP. Nghị định 156/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, tiếp tục điều chỉnh chính sách tín dụng theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Đến đầu tháng 9/2026, tổng dư nợ của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đạt gần 80.000 tỷ đồng; trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm hơn 90% tổng dư nợ. Nguồn vốn được phân bổ cho nhiều lĩnh vực, từ trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản đến phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở khu vực nông thôn.

Cùng với việc tập trung vốn cho “tam nông”, hoạt động ngân hàng tại khu vực nông thôn cũng đang có những thay đổi theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ. Các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh từng bước đưa các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đến gần hơn với người dân thông qua Mobile Banking, Internet Banking, thanh toán bằng mã QR, chuyển tiền trực tuyến, thẻ ngân hàng và các điểm chấp nhận thanh toán.

Ông Vũ Văn Vốn, Phó Giám đốc Agribank Thanh Hóa, cho biết: “Đối với địa bàn nông thôn, miền núi và những khu vực còn hạn chế về điều kiện tiếp cận dịch vụ ngân hàng, Agribank Thanh Hóa thực hiện kết hợp giữa ngân hàng số và mạng lưới phục vụ trực tiếp; hướng dẫn người dân mở tài khoản, sử dụng ứng dụng ngân hàng, thanh toán tiền điện, nước, học phí, viện phí, mua bán hàng hóa và nhận tiền qua tài khoản. Qua đó, giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại, hạn chế sử dụng tiền mặt và từng bước hình thành thói quen giao dịch tài chính hiện đại”.

Bài và ảnh: Minh Hà