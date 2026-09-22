Khơi dòng tiêu úng vùng III Nông Cống

Dự án (DA) tiêu úng vùng III Nông Cống (giai đoạn 2) đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026. Công trình mang theo niềm mong mỏi của người dân vùng trũng về những mùa mưa không ngập úng, đồng ruộng được canh tác ổn định và cuộc sống an toàn hơn.

Gói thầu số 17, Dự án tiêu úng vùng III Nông Cống (giai đoạn 2) đã cơ bản hoàn thành.

Không còn nỗi lo ngập úng vùng trũng

Nhiều năm qua, người dân các xã vùng III thuộc huyện Nông Cống trước đây đã quen với cảnh “sống chung với lũ”. Địa hình trũng thấp, nước khó tiêu thoát khiến mỗi mùa mưa lại phải đối mặt với ngập úng kéo dài, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân, tài sản của Nhà nước và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Mong có một công trình tiêu thoát nước quy mô, đồng bộ để yên tâm an cư, sản xuất vì thế đã trở thành nguyện vọng của nhiều thế hệ.

Được sự quan tâm của tỉnh Thanh Hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) giai đoạn 1 của DA tiêu úng vùng III Nông Cống được xây dựng và hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2022, đã phát huy hiệu quả tiêu thoát lũ trong vùng. Tiếp đó, giai đoạn 2 được phê duyệt tại Quyết định số 5080/QĐ-BNN-XD ngày 27/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhằm tiếp tục nâng cao khả năng tiêu úng nhanh cho khu vực này.

Mục tiêu của DA trong giai đoạn 2 là tiêu úng cho khoảng 6.800ha của các xã: Nông Cống, Công Chính, Tượng Lĩnh và Yên Thọ (thuộc huyện Như Thanh cũ). Ngoài tiêu úng, giá trị dân sinh của DA còn được thể hiện ở hàng chục cây cầu và nhiều tuyến đường kết nối các thôn, xã trong vùng. Cùng với hệ thống tiêu thoát nước, những công trình này sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường sống.

Ông Nguyễn Văn Hưu, thôn Vạn Hòa, xã Nông Cống, chia sẻ: “Do đặc thù trũng thấp nên trước đây, cứ mưa trên 150mm là nhiều khu dân cư trên địa bàn bị ngập lụt. Những đợt mưa lớn trong tháng 8, địa phương không xảy ra ngập úng; công trình dù chưa hoàn thành nhưng đã bước đầu phát huy tác dụng. Tôi mong các đơn vị liên quan tiếp tục tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành DA để giải quyết triệt để tình trạng ngập úng, người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống".

Gỡ vướng để dự án sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất, dân sinh

DA tiêu úng vùng III Nông Cống (giai đoạn 2) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư. DA gồm 3 gói thầu xây lắp với các hạng mục chính như: nạo vét, mở rộng các trục tiêu (Dân Quân 1, Dân Quân 2, Xuân Hòa, Cát Hạ, Kén Thôn, Rọc Trùng); đắp đê khép kín các vùng tiêu và xây dựng mới 2 trạm bơm tiêu... đang được triển khai đồng loạt. Theo phương án tiêu thoát nước của DA, nước từ đồng ruộng và khu dân cư được thu gom qua hệ thống cống, trục tiêu một phần tiêu tự chảy, một phần được tiêu động lực bằng các trạm bơm tiêu để tiêu ra sông Thị Long. Sự đồng bộ giữa các hạng mục có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng vận hành hiệu quả, tiêu nước nhanh của toàn hệ thống.

Cuối tháng 9/2026, trên công trường DA tiêu úng vùng III Nông Cống (giai đoạn 2), các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ thời điểm thuận lợi triển khai nhiều mũi thi công, gấp rút hoàn thành các phần việc được giao, góp phần thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Ông Lê Xuân Thắng, phụ trách kỹ thuật phần việc của Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt, cho biết: “Nhà thầu đã huy động xe máy chuyên dùng, bố trí nhân lực, tập kết vật liệu để đẩy nhanh thi công. Tuy nhiên, quá trình thi công giá nguyên nhiên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt đất đắp khan hiếm; việc giải phóng mặt bằng tại một số vị trí còn chậm,... đã tạo áp lực lớn cho đơn vị”.

Các tháng vừa qua, tỉnh Thanh Hóa triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng cho thi công các công trình, DA, giúp các nhà thầu tiếp cận nguồn đất đắp phục vụ thi công. Việc giải quyết vướng mắc về vật liệu tạo thêm điều kiện đẩy nhanh tiến độ, nhất là với những hạng mục có khối lượng đào đắp lớn như DA tiêu úng vùng III Nông Cống (giai đoạn 2). Chủ đầu tư đã tăng cường cán bộ, kỹ sư tại công trường để chỉ đạo, giám sát kỹ thuật, kiểm soát chất lượng từng hạng mục. Phối hợp với các ngành chức năng, nhà thầu xử lý khó khăn phát sinh; phối hợp với các xã có DA đi qua vận động Nhân dân đồng thuận, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng. Tháo gỡ kịp thời từng vướng mắc cụ thể là cơ sở để các nhà thầu duy trì thi công liên tục, mục tiêu là thi công về đích đúng kế hoạch.

Đến cuối tháng 9/2026, gói thầu số 17 thuộc DA tiêu úng vùng III Nông Cống (giai đoạn 2) do liên danh các nhà thầu (Công ty CP Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa; Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt; Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa - CTCP; Công ty TNHH Mạnh Linh; Công ty TNHH Tân Thành 1) gồm các hạng mục đào đắp mở rộng các trục tiêu và các công trình trên tuyến đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến gói thầu số 17 sẽ hoàn thành trước ngày 30/9/2026. Các gói thầu còn lại (số 18 và 19) đã thi công cơ bản hoàn thiện 2 trạm bơm; đang gấp rút thi công đắp đê, nạo vét lòng trục tiêu và các công trình trên tuyến như cống qua đê, cầu qua kênh... Tổng khối lượng toàn DA đã thực hiện đạt gần 70%.

Với khối lượng còn lại và những trở ngại về thời tiết mưa nhiều, đường vận chuyển đất đắp lầy lội; một số vị trí thi công chưa được bàn giao mặt bằng, yêu cầu đặt ra là chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xử lý vướng mắc ngay từ công trường. Tiến độ cần được gắn với việc kiểm soát chất lượng từng hạng mục, bởi hiệu quả tiêu úng phụ thuộc vào sự vận hành đồng bộ của hệ thống cống, trục tiêu và trạm bơm. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa đã chỉ đạo liên danh các nhà thầu huy động nguồn lực, khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành DA trước ngày 31/12/2026, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình.

DA tiêu úng vùng III Nông Cống (giai đoạn 2) đưa vào sử dụng sẽ nâng cao khả năng tiêu nước nhanh, khoảng 6.800ha đất nông nghiệp trong vùng (lâu nay gần như bỏ hoang trong vụ thu - mùa do ngập úng) sẽ được khai thác hiệu quả hơn, giúp người dân tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, giảm thiệt hại do thiên tai và bảo vệ các khu dân cư. Từ mong mỏi an cư của người dân đến khí thế thi công khẩn trương hôm nay là nỗ lực của nhiều cấp, nhiều ngành và các đơn vị tham gia DA. Phía trước vẫn còn những phần việc cần hoàn thành bằng nỗ lực, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan. Khi dòng tiêu được khơi thông, những cánh đồng vùng trũng sẽ có thêm cơ hội nối dài mùa vụ; mỗi mùa mưa cũng bớt đi nỗi thấp thỏm lo âu trong từng nếp nhà.

Bài và ảnh: Thu Hòa