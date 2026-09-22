Người nuôi trồng thủy sản khắc phục vùng nuôi sau mưa lũ

Sau những đợt mưa lũ dồn dập, môi trường tại các vùng nuôi trồng thủy sản (NTTS) đang biến động lớn. Để giảm thiểu thiệt hại và nhanh chóng ổn định sản xuất, người nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh đã chủ động kích hoạt các phương án ứng phó, khẩn trương xử lý môi trường vùng nuôi, tu bổ lại diện tích ao đầm bị thiệt hại.

Gia đình ông Phạm Văn Lập, thôn Đông Hải, xã Vạn Lộc thu hoạch tôm cá còn lại sau mưa lũ để vệ sinh ao đầm.

Gia đình ông Nguyễn Hữu Năm, thôn Quyết Thắng, xã Nga Thắng có 1,7ha nuôi tôm, cá truyền thống tại khu vực cống Quai Si. Đợt mưa lũ vừa qua làm 100% diện tích nuôi của gia đình ông bị ngập; tôm cá trôi theo dòng nước, ước mất hơn 50% sản lượng. Ông Năm chia sẻ: “Đợt mưa lớn, nước ngọt đổ về nhiều, tôm, cá bị sốc môi trường do tụt pH, phân tầng nước và thiếu oxy đột ngột. Ngay khi trời ngớt mưa, chúng tôi phải lập tức xả bớt lớp nước tầng mặt, bật hết công suất hệ thống máy quạt nước, sục khí đáy để cung cấp oxy, tránh tình trạng tôm, cá bị ngạt, sốc môi trường. Đồng thời, sử dụng vôi bột, men vi sinh để khử khuẩn, phòng bệnh cho đối tượng nuôi”.

Không chỉ tại thôn Quyết Thắng, đợt mưa lũ vừa qua, hơn 300ha NTTS tại xã Nga Thắng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, diện tích nuôi tôm, cá truyền thống tại các thôn: Thanh Lãng, Hậu Trạch, Quyết Thắng bị thiệt hại từ 50% trở lên. Ngay sau khi lũ rút, việc khắc phục hậu quả diễn ra vô cùng khẩn trương. Tại các vùng nuôi cá truyền thống và tôm nước lợ, bờ bao bị sạt lở hoặc đăng lưới chắn bị rách, cuốn trôi đang được bà con tập trung sửa chữa, gia cố. Bên cạnh việc ổn định mực nước, công tác vệ sinh môi trường cũng được tiến hành. Rác thải, lá cây và xác cá, tôm chết được thu gom, tiêu hủy theo đúng quy định nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh ra diện rộng. Ông Phạm Thanh Giang, chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Nga Thắng, cho biết: “Hiện UBND xã Nga Thắng đã giao Phòng Kinh tế phối hợp với các thôn hướng dẫn cụ thể để người dân NTTS khắc phục hậu quả, khẩn trương khôi phục sản xuất. Những diện tích bị mất trên 70%, người nuôi đang tập trung thu hoạch hết và thực hiện đúng các quy trình xử lý bằng hóa chất, thau rửa ao nuôi, khử khuẩn, phơi ao, tu bổ lại ao đầm. Đối với diện tích bị mất một phần, người dân được hướng dẫn khắc phục môi trường ao nuôi, xử lý mầm bệnh, tập trung bổ sung thêm giống hoặc thay thế các đối tượng nuôi phù hợp”.

Theo thống kê sơ bộ của ngành nông nghiệp, đợt mưa lũ vừa qua làm hơn 1.134ha NTTS bị tràn, vỡ ảnh hưởng đến năng suất, sinh trưởng. Ngay sau khi nước rút, người NTTS đã chủ động thực hiện các biện pháp khôi phục lại sản xuất. Đối với những ao, đầm bị sạt lở, tràn bờ không còn sản phẩm các hộ NTTS tập trung vệ sinh, gia cố bờ, cống ao nuôi, chủ động điều tiết nước, sau khi môi trường trong ao nuôi ổn định, điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ tái sản xuất. Thực hiện nuôi đúng mật độ, sử dụng thức ăn đủ số lượng và bảo đảm chất lượng.

Tại thôn Đông Hải, xã Vạn Lộc - vùng NTTS thường xuyên bị ảnh hưởng của lũ lụt, công tác khắc phục đã được triển khai ngay khi nước rút. Ông Phạm Văn Lập, người NTTS thôn Đông Hải, cho biết: “Với kinh nghiệm hàng chục năm nuôi tôm, cua ở khu vực này, để giảm thiểu thiệt hại và chuẩn bị tốt cho những vụ nuôi tiếp theo, sau khi nước xuống, chúng tôi phải tháo nước mặn từ biển vào để cân bằng môi trường. Đồng thời, tổ chức bón vôi và ổn định độ pH từ 7.5-8.5 trong ao nuôi, tiêu độc, khử trùng. Ngoài ra, cần sử dụng các loại chế phẩm vi sinh tạo môi trường ổn định, tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng nâng cao sức đề kháng; kích thích sự phát triển của con nuôi”.

Trước những diễn biến thời tiết được dự báo còn nhiều phức tạp, ngành nông nghiệp và các cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, không nên nôn nóng thả nuôi vụ mới ngay sau mưa lũ. Ông Nguyễn Xuân Hưng, Trưởng phòng Nuôi trồng, Chi cục Thủy sản và Biển đảo, cho biết: "Hiện nay, người dân các vùng nuôi trồng đã và đang triển khai các giải pháp khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, việc tái sản xuất chỉ được tiến hành khi thời tiết thực sự ổn định. Người dân phải thực hiện nghiêm ngặt quy trình cải tạo ao đầm, khử trùng triệt để cả nguồn nước lẫn đáy ao để bảo đảm điều kiện an toàn. Đối với những diện tích tôm cá đã đạt kích cỡ thương phẩm, giải pháp tốt nhất lúc này là chủ động thu hoạch sớm để bảo toàn vốn và hạn chế rủi ro kinh tế”.

Bài và ảnh: Lê Hòa