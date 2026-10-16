Tiếp tục tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 15/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết: Trong ngày, đơn vị tiếp tục chỉ đạo mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã đào, xử lý hơn 300m3 đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Qua đó, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật kèm theo.

Theo Báo Nhân Dân