“Cầu nối” xây dựng đời sống văn hóa

Thôn Xuân Thành (xã Thường Xuân) có 351 hộ với 1.417 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm khoảng 70%. Hơn 10 năm đảm nhận vai trò Chi hội trưởng người cao tuổi, người có uy tín (NCUT) Lê Quyết Tiến luôn là tấm gương sáng được bà con trong thôn tin yêu bởi tinh thần gương mẫu, trách nhiệm và nhiệt tình với công việc của thôn. Cùng với việc phát triển kinh tế, những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường, như: trang phục, chữ viết, trình diễn cồng chiêng... vẫn được người dân gìn giữ và phát huy. Đóng góp vào thành quả đó, có vai trò không nhỏ của ông Lê Quyết Tiến.

Ông Lê Quyết Tiến, người có uy tín của thôn Xuân Thành luôn sâu sát cơ sở, vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

“Với người Mường, cồng chiêng là tài sản quý giá, là sợi dây kết nối quá khứ, hiện tại với tương lai. Vì vậy, tôi luôn mong muốn bà con gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Thông qua những hoạt động này, tình làng nghĩa xóm ngày càng được gắn kết, qua đó thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa ở thôn Xuân Thành đạt 89%, là những hạt nhân tích cực đóng góp vì sự phát triển của quê hương”, ông Tiến tâm sự.

Xã Thường Xuân hiện có 24 NCUT là người dân tộc Thái, Mường và Kinh. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua tại địa phương. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã xác định công tác vận động, phát huy vai trò NCUT là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài trong công tác, được đưa vào chương trình công tác hằng năm của xã. Trên cơ sở đó, UBND xã phân công cán bộ, công chức phụ trách địa bàn trực tiếp theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hỗ trợ NCUT ở từng thôn; lãnh đạo xã định kỳ gặp gỡ, đối thoại để kịp thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thông qua NCUT.

Bằng uy tín, trách nhiệm và vốn hiểu biết sâu sắc về văn hóa dân tộc, đội ngũ NCUT xã Thường Xuân đã tích cực vận động Nhân dân gìn giữ và phát huy các điệu múa, hát, nhạc cụ mang bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, như: múa sạp, khặp, khua luống của dân tộc Thái, Mường; truyền dạy tiếng nói, chữ viết cho thế hệ trẻ, tham gia tổ chức các lễ hội truyền thống. Đồng thời, NCUT gương mẫu vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, góp phần đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng lan tỏa. Hiện, toàn xã có 15/18 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, 87% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Hưởng ứng phong trào: “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, nhiều NCUT đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng. Từ đầu năm 2026 đến nay, đội ngũ NCUT đã cùng với cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn vận động người dân dân hiến 16.600m2 đất để xây dựng kênh mương và nhà văn hóa thôn; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng các mô hình tự quản tại các khu dân cư. Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, NCUT phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác hòa giải tại cơ sở, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, đồng thời cung cấp thông tin, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.

Bài và ảnh: Trung Hiếu