Tận tâm từ những việc làm ý nghĩa

Để tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, phường Sầm Sơn đã triển khai mô hình Tổ dịch vụ công lưu động (DVCLĐ), trực tiếp hỗ trợ tại các khu dân cư. Cách làm này đang nhận được sự đồng tình của người dân bởi sự thuận tiện, gần gũi và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động phục vụ người dân tại phường Sầm Sơn.

Tại nhà văn hóa Hoan Kính (tổ dân phố Trung Sơn), các thành viên Tổ DVCLĐ phường Sầm Sơn có mặt từ sớm để chuẩn bị các điều kiện phục vụ người dân. Chị Cao Thị Xinh, ở tổ dân phố Trung Sơn chia sẻ: “Trước đây, khi cần giải quyết thủ tục, tôi thường phải đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, có khi chưa chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, lại phải quay về. Nay được cán bộ trực tiếp về khu dân cư hướng dẫn, những nội dung chưa rõ đều được giải thích cụ thể, giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian và chủ động hơn trong giải quyết công việc”.

Hoạt động tại tổ dân phố Trung Sơn là một trong những điểm hỗ trợ được phường Sầm Sơn triển khai nhằm đưa dịch vụ hành chính công đến gần người dân. Theo đó, Tổ DVCLĐ tổ chức các buổi làm việc tại nhà văn hóa các tổ dân phố, trực tiếp hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. Các lĩnh vực được hỗ trợ gồm hộ tịch, chứng thực, cư trú, bảo trợ xã hội, chế độ đối với người có công, đất đai và một số thủ tục hành chính khác.

Sau khi triển khai tại tổ dân phố Trung Sơn, hoạt động hỗ trợ tiếp tục được tổ chức tại các tổ dân phố Quảng Cư, Quảng Tiến, Bắc Sơn và các khu dân cư trên địa bàn. Việc lựa chọn nhà văn hóa làm địa điểm phục vụ giúp người dân thuận tiện đi lại, dễ dàng tìm hiểu những thủ tục liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình. Đồng thời, thông qua tiếp xúc, trao đổi, cán bộ có điều kiện nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn phù hợp với từng trường hợp. Qua các buổi hỗ trợ, những khó khăn thường gặp của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính cũng được nhận diện rõ hơn. Nắm bắt thực tế đó, các thành viên Tổ DVCLĐ dành thời gian hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản VNeID, đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Những nội dung chưa rõ được giải thích cụ thể, dễ hiểu. Đối với người chưa thành thạo, cán bộ trực tiếp hướng dẫn trên điện thoại để người dân làm quen và từng bước tự thực hiện.

Điều đáng ghi nhận là hoạt động của Tổ DVCLĐ đã góp phần thay đổi cách thức phục vụ của chính quyền cơ sở. Thay vì chờ người dân tìm đến khi có nhu cầu, cán bộ chủ động về khu dân cư, trực tiếp hỗ trợ giải quyết những công việc thiết thực. Qua đó, người dân giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời có thêm điều kiện tiếp cận các tiện ích số trong giải quyết thủ tục hành chính. Đối với những người gặp khó khăn về sức khỏe, đi lại hoặc chưa thành thạo công nghệ, sự hỗ trợ này càng có ý nghĩa.

Mô hình được triển khai trong bối cảnh phường Sầm Sơn đang tập trung cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Đến nay, toàn phường đã kích hoạt thành công 71.537 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt 96,3%; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,82%. Cùng với đó, 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số và thư điện tử công vụ; 100% văn bản đi, đến được xử lý trên môi trường mạng.

Cùng với mô hình này, phường Sầm Sơn đã đưa vào vận hành Trạm công dân số, trợ lý trí tuệ nhân tạo hỗ trợ cán bộ và robot lễ tân thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Các tiện ích được triển khai nhằm hỗ trợ quá trình tiếp nhận, xử lý công việc, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các giao dịch hành chính. Riêng Tổ DVCLĐ phát huy hiệu quả ở việc tiếp xúc trực tiếp, hướng dẫn sát với nhu cầu của từng người, nhất là những trường hợp cần được hỗ trợ cụ thể.

Để phát huy hiệu quả các mô hình, tiện ích công nghệ mang lại cho công dân, phường Sầm Sơn tiếp tục quan tâm bố trí lịch làm việc phù hợp tại các khu dân cư, thông báo rộng rãi thời gian, địa điểm hỗ trợ để người dân chủ động tham gia. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính cũng được ghi nhận, kịp thời tháo gỡ; đồng thời chú trọng hướng dẫn để người dân có thể tự sử dụng các dịch vụ trực tuyến trong những lần tiếp theo.

Bài và ảnh: Trần Hằng