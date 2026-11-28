Đồng hành cùng thanh niên đưa sản phẩm OCOP lên nền tảng số

Sáng 28/11, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức khai mạc chợ phiên OCOP trên nền tảng mạng xã hội gắn với Ngày hội KOLs quảng bá nông sản vùng miền năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chương trình.

Chương trình được tổ chức nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng thương mại điện tử, quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là sự đồng hành của các KOLs, KOCs, nhà sáng tạo nội dung số như: Cô đồng nát, Về xứ Thanh, Dung dăng dung dẻ, Nhung đi lung tung, Linh bản Thổ...

Thông qua các phiên livestream quảng bá sản phẩm, hoạt động trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm, chương trình góp phần lan tỏa giá trị nông sản vùng miền, kết nối trực tiếp các chủ thể sản xuất với người tiêu dùng.

Đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng hoa cho các KOLs, KOCs.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP.

Phiên livestream quảng bá sản phẩm của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Chợ phiên OCOP không chỉ là không gian quảng bá, kết nối giao thương mà còn là hoạt động thiết thực thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn cùng thanh niên trong khởi nghiệp, chuyển đổi số và phát triển kinh tế.

Qua đó, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa nông sản Việt vươn xa và đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên đã tham gia lớp tập huấn tăng cường kỹ năng bán các sản phẩm OCOP qua phương tiện số cho thanh niên gồm các nội dung trọng tâm đó là: Trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng thương hiệu số cho sản phẩm OCOP; hướng dẫn kỹ năng bán hàng trên các nền tảng số và sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và website thương mại.

Quốc Hương