Nhiều hoạt động thiết thực vun đắp mái ấm hạnh phúc

Những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn xã Cổ Lũng được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với các phong trào, cuộc vận động tại cơ sở, nhận thức của Nhân dân về vai trò nền tảng của gia đình đã có sự chuyển biến rõ nét. Những kết quả tích cực này không chỉ góp phần gìn giữ giá trị truyền thống tốt đẹp, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Hội LHPN xã Cổ Lũng phối hợp trao tặng con giống và thức ăn chăn nuôi cho hội viên thuộc “Nhóm tiết kiệm dựa vào nội lực”.

Nhằm tạo sự lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, Hội LHPN xã Cổ Lũng đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực gắn với các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”. Đây không chỉ là những khẩu hiệu mang tính phong trào, mà đã thực sự trở thành kim chỉ nam cho hoạt động của các chi hội cơ sở.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội LHPN xã Cổ Lũng đã phối hợp tổ chức hiệu quả nhiều đợt tuyên truyền, thu hút hơn 500 lượt hội viên, phụ nữ tham gia. Tại các hội nghị, bà con không chỉ được phổ biến các quy định trọng tâm của Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, an toàn giao thông; mà còn được trang bị những kỹ năng thiết thực về giáo dục con cái, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng ngừa bạo lực học đường và xâm hại trẻ em. Cùng với phương thức tuyên truyền trực tiếp, hội đã linh hoạt phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử và mạng lưới truyền thông trực quan tại khu dân cư. Sự đa dạng, đồng bộ trong cách thức tiếp cận này đã giúp các quy định của pháp luật cùng chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử trong gia đình ngày càng lan tỏa, thấm sâu vào đời sống Nhân dân.

Cùng với đó, hội cũng đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, như: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ áo dài; tọa đàm; thi bóng chuyền hơi; bịt mắt bắt vịt; nhảy bao bố; đi cà kheo; giao lưu văn nghệ..., qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi, thu hút trên 2.000 cán bộ, hội viên tham gia.

Song song với công tác tuyên truyền, Hội Phụ nữ xã còn chú trọng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững. Nổi bật là việc phát huy hiệu quả nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ đạt trên 17,8 tỷ đồng; đồng thời duy trì tốt 18 nhóm tiết kiệm nội lực (S4T) với số quỹ 669 triệu đồng. Nhằm tiếp sức cho phụ nữ khó khăn, hội đã tranh thủ sự hỗ trợ từ Tổ chức Tầm nhìn thế giới, trao tặng hàng chục nghìn con giống, thức ăn và vật tư chăn nuôi cho 146 hội viên, với tổng trị giá 571 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hội chủ động phối hợp với Tổ chức Gret (thuộc Dự án Pù Luông 2) bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thời đại mới cho chị em thông qua các lớp tập huấn về bán nông sản sạch, ứng dụng công nghệ số (làm video ngắn, livestream), nâng cao nhận thức về giới và ứng phó với biến đổi khí hậu. Mặt khác, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và truyền thông sân khấu hóa về phân loại rác thải sinh hoạt cũng được tổ chức sôi nổi, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Đặc biệt, các chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc như “Mẹ đỡ đầu”, “Mái ấm tình thương” tiếp tục được duy trì hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Trao đổi về định hướng hoạt động thời gian tới, bà Lò Thị Dưng, Chủ tịch Hội LHPN xã Cổ Lũng, cho biết: Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác gia đình, hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và triển khai sâu rộng Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Cùng với việc duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, hội sẽ chú trọng lồng ghép hiệu quả công tác này vào các phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Bài và ảnh: Tiến Đạt