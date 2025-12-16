Tiếp tục thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU

Chiều ngày 16/12, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tổ chức phiên họp lần thứ 26 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tuần vừa qua, các bộ, ban, ngành đã triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị lần thứ 25, như: tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại một số địa phương; Thành lập tổ công tác hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị kịch bản làm việc trực tuyến trao đổi kỹ thuật với Ủy ban Châu Âu (EC) và chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết để tổ chức họp, làm việc trực tuyến, trực tiếp với EC; Cung cấp cho các địa phương, cơ quan chức năng đầy đủ thông tin về 44 lô hàng của 8 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm khai thác IUU và khẩn trương xây dựng, hoàn thiện đề án phát triển ngành thủy sản bền vững. Cùng với đó, các bộ, ban, ngành đã phối hợp với các đơn vị viễn thông hoàn thiện chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản để giới thiệu với đoàn thanh tra EC.

Theo số liệu báo cáo tại hội nghị, cả nước đã có 100% tàu cá đăng ký, cập nhật trên hệ thống Vnfishbase, các tàu cá không đủ điều kiện đã được các địa phương, lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ tại nơi neo đậu. Công tác giám sát tàu cá và truy xuất nguồn gốc được thực hiện hiệu quả. Cùng với đó, trong tuần không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ; lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 22.266/22.268 trường hợp tài cá mất kết nối 6 giờ và mất kết nối 10 ngày trên biển, đạt 99,99%.

Quyết liệt thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, tuần qua tỉnh Thanh Hóa không phát sinh những trường hợp tàu cá mất kết nối VMS trên 6 giờ, mất kết nối trên biển biển 10 ngày và vượt ranh giới khai thác trên biển. Tuy nhiên có 10 lượt tàu khả năng tiếp tục mất kết nối trên 6 giờ. Luỹ kế từ đầu năm 2025 đến nay có 713 trường hợp tàu vi phạm ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong chống khai thác IUU với 6 trường hợp nâng tổng số trường hợp vi phạm lên 336 trường hợp, xử phạt hơn 5,07 tỷ đồng, tăng 30,75 triệu đồng so với tuần trước.

Tại hội nghị các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương đã thảo luận để chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và hướng giải quyết dứt điểm các khuyến nghị trong thời gian tiếp theo.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ thẻ vàng IUU có trọng tâm trọng điểm, khoa học theo khuyến nghị của EC.

Đồng thời, tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực thực hiện; đẩy mạnh tuần tra kiểm soát tại các vùng biển giáp ranh, hướng dẫn chủ tàu thuyền trưởng thực hiện thủ tục khai báo tàu cá, ngư dân xuất, nhập bến trên VneID; xử lý dứt điểm các trường hợp tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ và đường dây môi giới đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở nước ngoài; mở rộng điều tra xác minh quá trình thu mua, chế biến, xuất khẩu tiêu thụ có các dấu hiệu vi phạm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về đăng ký cấp phép khai thác thủy sản, kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh mất kết nối hành trình VMS, vượt ranh giới khai thác trên biển. Đồng thời, rà soát, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ về quản lý tàu cá ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, xử lý vi phạm hành chính... làm cơ sở để tổng hợp kết quả, gửi báo cáo tiến độ cho EC theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kết luận sau hội nghị trực tuyến.

Sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy cao độ tinh thần để thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ thẻ vàng thủy sản của EC.

Trong đó, chú trọng đến quản lý chặt chẽ, xử lý triệt để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, xác minh xử lý tàu cá mất kết nối VMS để có cơ sở khép hồ sơ theo quy định.

Cùng với đó, các sở, ngành, đơn vị có liên quan cần quan tâm thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, sản lượng thủy sản bốc gỡ qua cảng cá, bến cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo IUU tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng để cùng với cả nước sớm gỡ thẻ vàng thủy sản.

