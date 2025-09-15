Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân

Sáng 15/9, Đảng ủy xã Đồng Tiến tổ chức hội nghị làm việc với các Trạm y tế trên địa bàn nhằm trao đổi, đánh giá thực trạng hoạt động và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, góp phần cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, xã Đồng Tiến gồm 3 Trạm y tế gồm: Trạm y tế Đồng Thắng, Trạm y tế Đồng Tiến, Trạm y tế Đồng Lợi, đều đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.

Các Trạm y tế trên địa bàn đều được đầu tư cơ sở vật chất kiên cố với đầy đủ phòng chức năng, trang thiết bị y tế cơ bản, đảm bảo phục vụ khám chữa bệnh thông thường; đội ngũ cán bộ y tế tại các Trạm gồm từ 4 đến 5 người, cùng với 5 - 10 cộng tác viên dân số hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thời gian qua, các Trạm y tế trên địa bàn đã thực hiện hiệu quả công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh; đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; đồng thời triển khai tốt các hoạt động về dân số, kế hoạch hóa gia đình và chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em.

Đại diện lãnh đạo xã Đồng Tiến báo cáo tình hình hoạt động của các Trạm y tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra thực trạng và khó khăn hoạt động của các Trạm y tế, trong đó nổi bật là tình trạng thiếu hụt nhân lực và cơ sở vật chất xuống cấp; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng y tế cơ sở, triển khai hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, góp phần bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tiến, Đỗ Hữu Quyết phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tiến, Đỗ Hữu Quyết khẳng định, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã xác định tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao hoạt động của các Trạm y tế trên địa bàn xã là 1 trong 3 khâu đột phá. Đồng thời, khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các Trạm y tế phải lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thời gian tới, UBND xã cần rà soát lại hoạt động của các Trạm y tế và phòng khám, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất để đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; phối hợp với Trung tâm y tế hướng dẫn rõ chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế và tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Đồng thời, xây dựng đề án nâng cao cơ sở vật chất và hoạt động của các Trạm y tế giai đoạn 2025-2030, trong đó chú trọng nhiệm vụ nâng cao công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; nâng cao chất lượng nguồn nhận lực, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Ngoài ra, các Trạm y tế, Hội Đông y cần đề xuất với chính quyền xây dựng các mô hình hoạt động, các cơ chế chính sách để nâng cao hoạt động của Trạm y tế và công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Thùy Linh