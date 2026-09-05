Tiếng trống khai trường và những kỳ vọng mới

Ngày 5/9 luôn đem đến cảm xúc đặc biêt của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Từ những vùng núi cao đến các địa bàn ven biển, tiếng trống khai trường rộn rã vang lên, đánh dấu thời khắc năm học mới chính thức bắt đầu.

Các em học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn trong ngày khai giảng.

Năm học 2026-2027 mở ra trong niềm hân hoan, phấn khởi và những kỳ vọng mới. Đặc biệt, đúng ngày khai giảng, những ngôi trường nội trú dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở được khánh thành tại các địa bàn biên viễn, mang đến thêm điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho các em học sinh nơi vùng khó.

Cùng với đó, tinh thần của Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đang từng bước được hiện thực hóa trong đời sống giáo dục, hiện hữu ngay từ lễ khai giảng trực tuyến và trong những ngôi trường mới nơi biên cương của Tổ quốc. Ngày khai trường vì thế không chỉ mở đầu một năm học mới, mà còn gửi gắm những kỳ vọng về một nền giáo dục phát triển, hiện đại, công bằng; nơi mọi trẻ em dù ở bất cứ nơi đâu, đều có cơ hội được học tập và phát triển tốt hơn.

Từ sáng sớm, tại những điểm trường nằm rải rác giữa núi rừng xã Trung Lý, ngày khai trường mang dáng vẻ rất riêng. Ở điểm chính của Phân hiệu Tiểu học 2 bản Cò Cài, trước giờ khai giảng, thầy Nguyễn Văn Hảo, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lý 2, nay là Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Trung Lý, cùng một giáo viên ân cần đón học sinh lớp 1 vào sân. Hai thầy đi hai bên một cậu học trò nhỏ, phía sau là những em khác cầm cờ Tổ quốc nối nhau bước tới.

Sau những thay đổi về tên trường và vị trí công tác, với thầy Hảo, năm học mới vẫn bắt đầu từ việc quen thuộc nhất: đón một lứa học trò vào trường.

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Trung Lý đón học sinh lớp 1.

Đi sâu hơn vào Tà Cóm, một trong những bản xa, khó khăn của Trung Lý, lễ khai giảng diễn ra trong khoảng sân nhỏ dưới chân núi. Cột cờ được dựng từ một thân tre; phía dưới là dãy phòng học một tầng, chiếc trống trường và những hàng ghế xanh, đỏ kín học sinh. Ngay cạnh chiếc trống, màn hình tivi được đưa ra sân để thầy trò cùng theo dõi chương trình khai giảng trực tuyến. Cột cờ tre và màn hình trong cùng một khoảng sân nhỏ vừa cho thấy điều kiện của một điểm bản xa, vừa “nối” học sinh nơi đây với không khí khai trường chung của cả nước.

Tại điểm trường Cánh Cộng, Phân hiệu Tiểu học 2, lễ khai giảng được tổ chức trong nhà văn hóa bản do điểm trường mới đang xây dựng. Bên trong học sinh ngồi kín ghế, còn phụ huynh đứng ở cửa dõi theo con mình. Những cô bé trong trang phục dân tộc biểu diễn văn nghệ trên khoảng trống phía trước.

Cô giáo Lữ Hồng Nhung cho biết cô trò đang mong công trình sớm hoàn thành để học sinh có phòng học ổn định ngay tại bản.

Năm học 2026-2027 cũng là năm đầu tiên 3 trường trên địa bàn xã được hợp nhất thành Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Trung Lý. Từ những điểm học còn cách xa nhau bởi núi dốc, một hệ thống trường mới bắt đầu vận hành. Sáng 5/9 khép lại bằng những hình ảnh giản dị: thầy đón trò, cột cờ tre giữa sân, học sinh dự lễ trong nhà văn hóa bản.

Phía sau những khoảnh khắc ấy là một năm học mới, nơi hiệu quả của sự sắp xếp sẽ được đo bằng những thay đổi cụ thể trong điều kiện học tập của học sinh ở các bản xa.

Toàn cảnh Lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Trung Lý.

Ở Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương, không khí vui tươi, phấn khởi không chỉ hiện hữu trong những lời ca, tiếng hát, trên hàng cờ phấp phới tung bay, mà còn in sâu trong đôi mắt thơ ngây, trong trẻo và nụ cười hồn nhiên của những em nhỏ vùng cao lâu nay phải ở trọ tìm chữ.

Khai giảng năm học 2026-2027 cũng là thời khắc ngôi trường nội trú được khánh thành. Rồi đây, các cháu nhỏ ở xã biên giới Yên Khương sẽ có thêm cơ hội “mở cửa” tương lai, khi con đường đến trường lâu nay bị ngăn cách bởi sông sâu suối xiết, được thay thế bằng những căn phòng nội trú, bán trú, nhà ăn, lớp học khang trang. Chúng không còn phải thức dậy từ tờ mờ sáng, bấm chân xuống đất, co mình trong giá rét để kịp đến trường.

Ngồi phía dưới sân, Vi Thị Hà Trâm, học sinh lớp 8A chăm chú xem những tiết mục văn nghệ trình diễn trên sân khấu và cả những âm thanh, không khí rộn ràng được truyền hình trực tiếp từ các điểm cầu trên cả nước qua màn hình sân khấu lớn.

Trâm chia sẻ: “Đây là lễ khai giảng mà cháu vui nhất, thấy có ý nghĩa nhất. Từ nay, cháu không phải ở trọ để đi học nữa. Bố mẹ cháu cũng đỡ vất vả nuôi cháu ăn học”.

Nhà Vi Thị Hà Trâm ở bản biên giới Xắng Hằng, cách trường chừng 15 cây số đường núi, chòng chành những đập, cầu vượt suối. Bố mẹ làm nông, thuộc diện hộ cận nghèo, không thể ngày hai buổi đưa con đến trường. Cũng như nhiều người dân trong bản, họ chọn cách cho con trọ học ở bản Bôn, gần trường học. Ở đó, mỗi tuần một lần Trâm về thăm nhà, rồi lại về nhà trọ mang theo những trứng, cá khô, mắm muối tự túc nấu ăn. Vào mùa mưa, đường đi bị sạt lở ách tắc, nhiều tuần liền, Trâm và các bạn nhỏ ở Xắng Hằng phải xin đồ ăn của gia đình chủ trọ...

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Trung Lý tại lễ khai giảng.

Ngôi trường nội trú liên cấp hoàn thành, không chỉ có cơ sở vật chất khang trang, kiên cố, trang thiết bị giáo dục hiện đại, mà những học sinh như Trâm còn được nhà nước hỗ trợ tiền ăn, ở, đồ dùng sinh hoạt.

Cụ thể, theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 của Chính phủ, toàn bộ học sinh các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền được hỗ trợ 2,050 triệu đồng/học sinh/năm học để mua quần áo, học phẩm, dụng cụ học tập. Trong đó, học sinh nội trú được hỗ trợ mỗi tháng 1,170 triệu đồng và 15kg gạo, hưởng không quá 9 tháng/năm học và 2,050 triệu đồng/học sinh/khóa học để mua chăn, màn, đồ dùng cá nhân. Còn học sinh bán trú được hỗ trợ 450 nghìn đồng và 8kg gạo/tháng, hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Chừng 5h30, trong dòng phụ huynh đưa con đến trường dự lễ khai giảng năm học mới, chị Lương Thị Mính (SN 1996) ở bản Mè Giàng đứng trước cổng trường cùng với hai con gái. Chị kể, năm nào chị cũng đưa các con đi khai giảng năm học mới. Nhưng lễ khai giảng năm nay không khí hơn nhiều, chị cũng vui hơn.

Chị Lương Thị Mính ở bản Mè Giàng động viên con trước lễ khai giảng năm học mới.

Chị Mính bộc bạch: “Được Nhà nước xây trường rồi hỗ trợ tiền cho các cháu đi học nội trú, một người mẹ như tôi thực lòng không biết nói gì hơn ngoài biết ơn. Tôi tin, không những con tôi, mà tương lai của các cháu được học dưới mái trường này sẽ khác hơn”.

Sau Thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới, ngay trong năm 2025, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khởi công xây dựng 6 trường nội trú liên cấp với tổng nguồn vốn gần 740 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, 10 trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới đất liền còn lại của tỉnh sẽ được triển khai xây dựng trong năm nay, phục vụ năm học 2027-2028.

Lễ khai giảng năm nay mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với 1.260 học sinh và 57 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Lê Xuân Lan, xã Hoằng Tiến. Tiếng trống trường ngân vang chào đón năm học mới cũng là thời khắc lịch sử ghi dấu hai tập thể Trường Tiểu học Hoằng Hải và Trường Tiểu học Lê Xuân Lan chính thức “về chung một nhà”.

Từ hai mái trường với những chặng đường và ký ức riêng biệt, giờ đây đã hòa chung dưới một tên gọi, cùng nhau hướng về những ước mơ và khát vọng mới.

Cô, trò Trường Tiểu học Lê Xuân Lan.

Cô Cao Thị Thùy Linh, giáo viên Trường Tiểu học Lê Xuân Lan xúc động chia sẻ: “Nhìn những ánh mắt hân hoan, nghe những giọng hát trong trẻo của học trò, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào trong ngày khai giảng đặc biệt này. Dù thời gian đầu sau sáp nhập có thể còn những xáo trộn, nhưng tôi tin rằng với sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, giáo viên và sự quan tâm của chính quyền địa phương, ngôi trường mới sẽ sớm ổn định, ngày càng phát triển, để mỗi học sinh luôn cảm thấy an toàn, thân thuộc và tràn đầy niềm vui khi đến trường”.

Học sinh Trường Tiểu học Minh Khai, phường Hạc Thành trong lễ khai giảng năm học mới.

Trong không khí rộn ràng, phấn khởi của ngày khai giảng, Trường Tiểu học Minh Khai, phường Hạc Thành bước vào năm học mới với một tâm thế mới. Sau sáp nhập, Trường Tiểu học Minh Khai hôm nay trở nên đông vui hơn với 60 lớp học, 2.463 học sinh cùng 105 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Một mái trường mới, một hành trình mới đang mở ra, mang theo niềm vui và những kỳ vọng về một năm học nhiều khởi sắc.

“Niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi trong lễ khai giảng, cô và trò Trường Tiểu học Minh Khai vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Phần thưởng cao quý không chỉ ghi nhận cho những nỗ lực, tâm huyết và cống hiến bền bỉ của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nhà trường, mà còn tiếp thêm động lực để tập thể nhà trường vững tin bước vào năm học 2026-2027, tiếp tục viết nên những thành tích mới trên hành trình gieo chữ, trồng người”, cô Nguyễn Thị Thìn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai phấn khởi cho biết.

Tiếng trống khai trường năm nay không chỉ ngân vang dưới những vòm cây quen thuộc, mà còn lan tỏa qua những màn hình, kết nối hàng triệu thầy cô và học sinh trên khắp dải đất hình chữ S; để những ranh giới địa lý như bị xóa nhòa, biến hàng ngàn điểm trường từ Bắc tới Nam thành một mái nhà chung của tri thức.

Trong không gian kết nối ấy, dù ở nơi đâu, các thầy cô giáo, các em học sinh đều chung một niềm tin, một khát vọng vươn lên, hướng tới một ngày mai tươi sáng.

Học sinh Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, xã Hoằng Hóa trong lễ khai giảng.

Năm học 2026-2027 mang dấu ấn đặc biệt quan trọng khi là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là thời điểm quan trọng đòi hỏi sự đổi mới toàn diện từ tư duy, phương pháp đến chất lượng, nhằm đưa giáo dục thực sự trở thành động lực then chốt cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đặc biệt, với “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt là Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển GD&ĐT cùng những yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngành Giáo dục Thanh Hóa đang thể hiện quyết tâm cao với mục tiêu trọng tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn; tạo chuyển biến rõ nét hơn về chất lượng giáo dục đại trà và kiến tạo những ngôi trường hạnh phúc, an toàn.

Giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn dự lễ khai giảng.

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2026-2027 đã khép lại, “chuyến đò” tri thức của năm học mới đã chính thức “nhổ neo”, mở ra một hành trình mới đầy hứa hẹn.

Vượt lên mọi khó khăn, thách thức với sự đồng thuận và quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền cùng ý chí phấn đấu của mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh, tin rằng sự nghiệp “trồng người” sẽ tiếp tục “đơm hoa, kết trái”, góp phần chắp cánh cho những ước mơ bay cao, vươn xa và thắp sáng niềm tin, sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Nhóm PV Thời sự