Tích cực khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến 15 giờ 30 ngày 25/8, để ứng phó với mưa, bão, toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các phương án; các lực lượng quân sự, công an được huy động xuống cơ sở, hỗ trợ sơ tán người dân, chốt chặn tại khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn giao thông.

Các địa phương đã sơ tán 151 hộ với 623 nhân khẩu đến nơi an toàn; riêng khu vực ngoài bãi sông Bưởi, xã Kim Tân, tổ chức sơ tán tại chỗ 217 hộ với 899 nhân khẩu.

Công tác tiêu úng với 64 trạm bơm, 263 máy bơm và 23 cống tiêu vận hành liên tục.

Toàn tỉnh có 6.196 phương tiện với 20.514 lao động; trong đó 5.800 phương tiện/18.653 lao động đã neo đậu tại bến, còn 396 phương tiện/1.816 lao động đang hoạt động trên biển.

Mưa bão gây ngập lụt hàng trăm ha lúa của xã Vân Du.

Mưa bão làm ngập 2.144,61 ha diện tích sản xuất nông nghiệp, gồm: 1.472,7 ha lúa, 266,4 ha rau màu và 405,5 ha mía mới trồng; 102,3 ha nuôi trồng thủy sản bị tràn, một lồng bè nuôi cá bị cuốn trôi.

Nhiều công trình thủy lợi, kè bảo vệ bãi sông và công trình phụ bị hư hỏng.

Trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh xảy ra nhiều điểm sạt lở, hư hỏng mặt đường, cống và ngập cục bộ, gây ách tắc giao thông.

Các đơn vị quản lý đường bộ tích cực huy động nhân lực, máy móc xử lý sạt lở trên các tuyến giao thông.

Hiện, các cấp, ngành, địa phương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Vận hành Trạm bơm tiêu Đá Bàn, xã Trung Chính. Ảnh: Quốc Hương

Các đơn vị thủy lợi vận hành tối đa trạm bơm, cống tiêu; lực lượng quản lý đường bộ tập trung xử lý đất đá sạt lở, sửa chữa các vị trí hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt.

Lê Hợi