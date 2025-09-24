Thủy điện Trung Sơn chủ động ứng phó bão RAGASA

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9 (RAGASA), Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn đã triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn công trình, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du sông Mã.

Sáng 23/9, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đã chủ động điều tiết, hạ, duy trì mực nước hồ chứa thấp, bảo đảm dung tích phòng lũ thường xuyên là 112 triệu m3.

Công ty đã quán triệt phương châm “4 tại chỗ” từ chỉ huy, lực lượng, phương tiện đến hậu cần. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn gồm 16 thành viên, do giám đốc công ty làm trưởng ban.

Đội xung kích 23 người cùng lực lượng hỗ trợ từ các nhà thầu luôn trong trạng thái sẵn sàng. Về trang thiết bị, nhà máy đã chuẩn bị máy phát điện diesel dự phòng tại nhiều vị trí, hệ thống thông tin liên lạc đa kênh (SCADA, điện thoại vệ tinh, bộ đàm) và các vật tư đá hộc, rọ thép, ca nô, phương tiện cơ giới để xử lý kịp thời mọi tình huống.

Hệ thống thông tin liên lạc đa kênh tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đang vận hành thông suốt.

Đơn vị đã xây dựng 6 kịch bản ứng phó cụ thể, từ nguy cơ sạt trượt mái đập, kẹt cửa van, mạch sủi nền hạ lưu, sạt lở đường giao thông đến tình huống mất toàn bộ liên lạc.

Đến thời điểm ngày 23/9, kết quả quan trắc cho thấy các hạng mục công trình đầu mối không phát hiện bất thường; các giá trị đều nhỏ hơn giới hạn cho phép. Công trình đang trong trạng thái làm việc tin cậy, an toàn và đủ điều kiện đón lũ.

Ngoài đảm bảo an toàn công trình, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn tăng cường phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa và chính quyền các địa phương trong việc cung cấp thông tin cảnh báo lũ, vận hành điều tiết dòng chảy theo đúng quy trình liên hồ chứa.

Đến thời điểm ngày 23/9, kết quả quan trắc cho thấy các hạng mục công trình đầu mối không phát hiện bất thường.

Các trạm cảnh báo lũ EPP bằng còi hụ và hệ thống cảnh báo bằng loa phát thanh đã được bảo dưỡng, vận hành bình thường, góp phần nâng cao khả năng cảnh báo sớm cho người dân.

Với dung tích hồ chứa 348 triệu m3, trong đó có 112 triệu m3 dành riêng cho phòng chống lũ, công trình Nhà máy thủy điện Trung Sơn được thiết kế với mục tiêu kép: vừa phát điện, vừa điều tiết dòng chảy. Khi có mưa lớn ở thượng nguồn, hồ có khả năng giữ lại lượng nước đáng kể, giúp hạ thấp mực nước sông và giảm áp lực lũ cho hạ du.

Tùng Lâm - Trung Sinh