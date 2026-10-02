Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường làm việc với Công ty TNHH UNIQLO Việt Nam

Chiều 2/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác Công ty TNHH UNIQLO Việt Nam về kế hoạch đưa cửa hàng UNIQLO đầu tiên tại Thanh Hóa đi vào hoạt động; đồng thời trao đổi các định hướng hợp tác giữa doanh nghiệp và tỉnh trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc.

UNIQLO là thương hiệu chủ lực của Tập đoàn Fast Retailing (Nhật Bản), một trong những tập đoàn bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới. Theo kế hoạch, UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa sẽ chính thức mở cửa đón khách trong tháng 10/2026. Cửa hàng có diện tích bán hàng khoảng 1.000m2 đặt tại tầng 1 Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa, phường Quảng Phú với quy mô hơn 130 gian hàng chuyên dụng, trên 60% là những thương hiệu lần đầu xuất hiện tại Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH UNIQLO Việt Nam bày tỏ kỳ vọng cửa hàng sẽ hoạt động ổn định, đóng góp vào ngân sách nhà nước thông qua thực hiện nghĩa vụ thuế; đồng thời tạo việc làm trực tiếp cho lao động địa phương với mức lương cạnh tranh.

Việc đưa cửa hàng vào hoạt động được Công ty TNHH UNIQLO Việt Nam kỳ vọng góp phần phát triển, hiện đại hóa ngành bán lẻ và tăng sức hút đối với các thương hiệu mở rộng kinh doanh tại Thanh Hóa.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đại diện UNIQLO Việt Nam cảm ơn sự hỗ trợ của UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng trong quá trình chuẩn bị mở cửa hàng; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp trong quá trình vận hành, cũng như nghiên cứu thêm các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhiệt liệt chào mừng ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc cùng các thành viên đoàn công tác Công ty TNHH UNIQLO Việt Nam đến thăm, làm việc tại tỉnh.

Để cửa hàng đầu tiên của UNIQLO tại Thanh Hóa đi vào hoạt động hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt 3 nội dung: Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam trong hoạt động kinh doanh; ưu tiên tuyển dụng, đào tạo, nâng cao chất lượng lao động địa phương; kịp thời trao đổi với các cơ quan chức năng khi phát sinh khó khăn, vướng mắc để được hỗ trợ giải quyết.

Với phương châm “thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh”, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn UNIQLO tiếp tục nghiên cứu mở rộng hệ thống bán lẻ; tăng cường kết nối với các doanh nghiệp dệt may, tham gia chuỗi cung ứng và nghiên cứu đầu tư sản xuất tại địa phương. Đồng thời, phối hợp với các cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực; giới thiệu các doanh nghiệp, đối tác tiềm năng đến tìm hiểu cơ hội đầu tư và tiếp tục đồng hành với tỉnh trong các hoạt động an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ UNIQLO trong quá trình khai trương, vận hành và mở rộng thị trường; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định liên quan, kết nối với doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi cung ứng.

Đồng chí tin tưởng, cửa hàng UNIQLO đầu tiên tại Thanh Hóa sẽ hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và tạo tiền đề để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động tại tỉnh.

Nhân dịp này, hai bên đã trao tặng những món quà lưu niệm, thể hiện tình cảm và mong muốn tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Trần Hằng