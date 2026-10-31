Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Sáng 31/10, UBND xã Xuân Hòa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị giới thiệu, hỗ trợ các sản phẩm, giải pháp công nghệ số phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp, hộ kinh doanh; đồng thời ra mắt mô hình “Thôn công dân số”.

Đại diện doanh nghiệp công nghệ giới thiệu giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh xã Xuân Hòa.

Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp công nghệ đã giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng. Hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ phù hợp, từng bước nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.

Các thành viên của mô hình “Thôn công dân số” tại thôn Thành Long ra mắt tại hội nghị.

Đối với mô hình “Thôn công dân số”, xã Xuân Hòa lựa chọn thôn Thành Long làm điểm, tập trung hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số thiết yếu.

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Thành Long hướng dẫn người dân quét mã QR tra cứu thủ tục hành chính.

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn sẽ hỗ trợ từng người dân, hướng tới hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống. Địa phương đặt mục tiêu đến hết năm 2026, thôn Thành Long sẽ có 100% hộ gia đình có khả năng tiếp cận Internet; 100% hộ được hướng dẫn kỹ năng số thiết yếu, làm cơ sở đánh giá, nhân rộng mô hình trên địa bàn xã.

Khánh Hòa