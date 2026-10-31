Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Khoa học - Công nghệ

Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Khánh Hòa
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 31/10, UBND xã Xuân Hòa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị giới thiệu, hỗ trợ các sản phẩm, giải pháp công nghệ số phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp, hộ kinh doanh; đồng thời ra mắt mô hình “Thôn công dân số”.

Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Sáng 31/10, UBND xã Xuân Hòa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị giới thiệu, hỗ trợ các sản phẩm, giải pháp công nghệ số phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp, hộ kinh doanh; đồng thời ra mắt mô hình “Thôn công dân số”.

Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Đại diện doanh nghiệp công nghệ giới thiệu giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh xã Xuân Hòa.

Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp công nghệ đã giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng. Hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ phù hợp, từng bước nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.

Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Các thành viên của mô hình “Thôn công dân số” tại thôn Thành Long ra mắt tại hội nghị.

Đối với mô hình “Thôn công dân số”, xã Xuân Hòa lựa chọn thôn Thành Long làm điểm, tập trung hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số thiết yếu.

Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Thành Long hướng dẫn người dân quét mã QR tra cứu thủ tục hành chính.

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn sẽ hỗ trợ từng người dân, hướng tới hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống. Địa phương đặt mục tiêu đến hết năm 2026, thôn Thành Long sẽ có 100% hộ gia đình có khả năng tiếp cận Internet; 100% hộ được hướng dẫn kỹ năng số thiết yếu, làm cơ sở đánh giá, nhân rộng mô hình trên địa bàn xã.

Khánh Hòa

Từ khóa:

#Chuyển đổi số #xã Xuân Hòa #Phục vụ #Phát triển kinh tế #Địa phương #Hộ kinh doanh #Mô hình #Hỗ trợ #sử dụng dịch vụ công trực tuyến #Công dân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Mở hướng đi mới cho vùng nguyên liệu dứa

Mở hướng đi mới cho vùng nguyên liệu dứa

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Dứa là cây trồng chủ lực mang lại thu nhập cho hàng ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trước yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu, các giống dứa truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế, như: quả nhỏ, độ đường không ổn định và dễ sâu bệnh....
Làng nghề truyền thống hướng đến chuyển đổi xanh

Làng nghề truyền thống hướng đến chuyển đổi xanh

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Trước yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, nhiều làng nghề truyền thống đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất, ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại, giảm sử dụng nhiên liệu gây ô nhiễm.
Cục Môi trường đặt mục tiêu xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số trước ngày 30/11

Cục Môi trường đặt mục tiêu xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số trước ngày 30/11

Chuyển đổi số
Thông tin từ Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ngày 29/10 cho biết thời gian qua, công tác xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu môi trường được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương trên cơ sở hướng dẫn kỹ thuật và danh mục dữ liệu mở. Hệ thống thông tin,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh