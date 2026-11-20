Tọa đàm VinFuture hội tụ những nhà khoa học tiên phong, bàn về kỷ nguyên y tế thông minh

Diễn ra ngày 08/12 tại Hà Nội trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2026, Tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo và Chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe” quy tụ các nhà khoa học hàng đầu thế giới về AI, y sinh và y học lâm sàng. Theo các diễn giả, AI không chỉ giúp hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán và điều trị chính xác hơn mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam đi tắt đón đầu trong chăm sóc sức khỏe.

Chuỗi tọa đàm “Khoa học vì cuộc sống” là sự kiện học thuật điểm nhấn xuyên suốt các Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture hàng năm. Ảnh: VFP

AI góp phần thu hẹp khoảng cách y tế, tăng hiệu quả điều trị

Tọa đàm quy tụ các diễn giả đến từ Hoa Kỳ, Argentina, Hồng Kông (Trung Quốc) và Việt Nam, với chuyên môn trải rộng từ AI, chuyển đổi số y tế, khoa học dữ liệu đến hệ vi sinh vật, thính giác và ung thư nhi.

Là tác giả của hơn 600 công trình về AI, học máy, tin sinh học và xử lý hình ảnh, cùng hơn 40 bằng sáng chế đã được cấp và đang chờ cấp, GS. Hong Yan, Giáo sư Kỹ thuật Dữ liệu Wong Chun Hong và Giáo sư Trưởng Khoa Kỹ thuật Máy tính tại Đại học Thành phố Hồng Kông (Trung Quốc), đang theo đuổi nhiều dự án về phân tích hình ảnh y khoa và dự đoán kháng thuốc. Theo ông, AI trước hết giúp bác sĩ ra quyết định hiệu quả hơn. Bác sĩ có thể dùng AI để chẩn đoán bệnh và lập kế hoạch điều trị. Các nhà nghiên cứu cũng có thể dùng AI để thiết kế thuốc mới, bởi với nhiều căn bệnh, chúng ta vẫn cần những loại thuốc hiệu quả hơn.

“Người dân có thể dùng thiết bị tại chỗ để theo dõi đường huyết, huyết áp, rồi tương tác với hệ thống AI để có phân tích sơ bộ, trước khi thông tin được chuyển đến bác sĩ. Với AI, y tế từ xa trở nên dễ dàng hơn rất nhiều”, ông phân tích.

Hong Yan, Đại học Thành phố Hồng Kông, cho rằng AI giúp y tế từ xa trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. (Ảnh: CityUHK)

Ở lĩnh vực ung thư nhi, y học chính xác vốn là nền tảng. Đây cũng là hướng nghiên cứu và điều trị mà GS. Michelle Hermiston, Viện trưởng Viện Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học VinUni, đã theo đuổi, từ việc xây dựng và lãnh đạo Chương trình Miễn dịch trị liệu tế bào CAR-T Nhi khoa tại Đại học California, San Francisco (UCSF) đến chủ trì các thử nghiệm lâm sàng quốc tế tại Nhóm Ung thư Trẻ em (COG).

“Vì điều trị cho trẻ em, những người còn cả cuộc đời phía trước, chúng tôi luôn cân bằng giữa giảm thiểu độc tính và tối đa hóa khả năng chữa khỏi. AI sẽ đóng vai trò then chốt trong cách tiếp cận này”, bà chia sẻ.

Cơ hội để Việt Nam đi tắt đón đầu

Từng phối hợp với Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh xây dựng chương trình đào tạo Chuyên khoa II Huyết học – Ung thư Nhi được Bộ Y tế phê duyệt, GS. Hermiston tin rằng AI là cơ hội để những quốc gia mới nổi như Việt Nam “đi tắt đón đầu, vượt lên cả các nước thu nhập cao về chất lượng chăm sóc”. Theo bà, cơ hội ấy càng có ý nghĩa khi tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi tại Việt Nam đã giảm mạnh nhờ dinh dưỡng, nước sạch và kiểm soát nhiễm trùng tốt hơn, trong khi ung thư trẻ em đang trở thành một vấn đề ngày càng được quan tâm.

Từ những nghiên cứu về các rào cản trong chăm sóc ung thư tại Việt Nam, bà nhận thấy AI đang được cả bác sĩ lẫn người bệnh đón nhận mạnh mẽ, song dữ liệu cần được kiểm chứng kỹ.

“Trong dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng quốc tế, người Việt Nam chiếm chưa đến 2% số người tham gia. Điều này sẽ thay đổi khi chúng ta thực hiện nhiều nghiên cứu hơn tại Việt Nam”, GS. Hermiston cho biết.

GS.Michelle Hermiston, Viện trưởng Viện Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học VinUni, tin rằng AI là cơ hội để Việt Nam đi tắt đón đầu trong chăm sóc sức khỏe. (Ảnh: VinUni)

Đồng quan điểm, GS. Hong Yan nhấn mạnh quyết định cuối cùng về chẩn đoán và điều trị vẫn thuộc về bác sĩ. Theo ông, Việt Nam nên ưu tiên đào tạo đội ngũ biết sử dụng AI đúng cách, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu để AI đáng tin cậy hơn và có chi phí phù hợp với đại chúng. Ông cũng mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam qua các dự án, phòng thí nghiệm nghiên cứu chung và trao đổi sinh viên, nhà nghiên cứu.

Hội tụ góc nhìn từ phòng thí nghiệm đến bệnh viện

Bên cạnh GS. Hong Yan và GS. Hermiston, tọa đàm còn có sự tham gia của GS. Jeffrey I. Gordon (Trường Y Đại học Washington tại St. Louis, Hoa Kỳ), nhà khoa học tiên phong trong nghiên cứu hệ vi sinh vật đường ruột, chủ nhân Huy chương Copley của Hội Hoàng gia Anh (2018). Cùng tham gia còn có GS. Ana Belén Elgoyhen (Đại học Buenos Aires, Argentina), chuyên gia về di truyền, sinh lý và bệnh học thính giác và là Thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture. Các nhà khoa học sẽ chia sẻ những tiến bộ từ nghiên cứu cơ chế bệnh đến ứng dụng lâm sàng.

Jeffrey I. Gordon (trái), Trường Y Đại học Washington tại St. Louis (Hoa Kỳ), và GS. Ana Belén Elgoyhen (phải), Đại học Buenos Aires (Argentina), Thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture. (Ảnh: WashU, VFP)

Bên cạnh những phần trình bày về xu hướng khoa học và công nghệ trên thế giới, ông Nguyễn Hiển, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh và Vận hành của Vinmec tại VinSmart Future sẽ chia sẻ góc nhìn thực tiễn về ứng dụng AI và chuyển đổi số trong hoạt động khám chữa bệnh và quản lý, vận hành bệnh viện. Ông hiện dẫn dắt các sáng kiến chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống y tế Vinmec, tập trung phát triển các nền tảng công nghệ, nâng cao chất lượng chuyên môn lâm sàng, tối ưu hóa hiệu quả vận hành và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Ông Nguyễn Hiển, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh và Vận hành của Vinmec tại VinSmart Future, sẽ chia sẻ góc nhìn thực tiễn về ứng dụng AI trong vận hành bệnh viện. (Ảnh: Vinmec)

Hướng tới hợp tác sau tọa đàm, GS. Hong Yan mong muốn mở rộng các dự án, phòng thí nghiệm nghiên cứu chung và trao đổi sinh viên, nhà nghiên cứu với Việt Nam. “Chúng ta có thể cùng làm rất nhiều việc và học hỏi lẫn nhau”, ông nhấn mạnh.

Quy tụ các nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, tọa đàm được kỳ vọng trở thành không gian đối thoại thiết thực giữa Việt Nam với cộng đồng khoa học toàn cầu. Đó cũng là cách để những tiến bộ của AI không chỉ dừng lại trong phòng thí nghiệm mà từng bước đến gần hơn với người bệnh, kể cả ở những nơi còn thiếu điều kiện y tế.

Tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo và Chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe” Ngày: 8/12/2026, 9:00–10:40 Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế Almaz, Hà Nội, Việt Nam Link đăng ký: https://forms.gle/aPT4cRf6wybWwJpj6 Chủ tọa: Giáo sư Đỗ Ngọc Minh, Thomas và Margaret Huang Endowed Professor, Đại học Illinois Urbana-Champaign, Hoa Kỳ; Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính, Trường Đại học VinUni, Việt Nam; Thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture. Diễn giả - Các nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế: Giáo sư Ana Belén Elgoyhen, Đại học Buenos Aires, Argentina - Thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới. Bà là chủ nhân Giải thưởng L’Oréal-UNESCO dành cho Nhà khoa học nữ khu vực Mỹ Latinh (2008);

Giáo sư Jeffrey I. Gordon, Trường Y khoa Đại học Washington tại St. Louis, Hoa Kỳ - Giám đốc sáng lập Trung tâm Khoa học Bộ Gen và Sinh học Hệ thống, thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ. Ông là chủ nhân Huy chương Copley của Hội Hoàng gia Anh (2018) và Giải Công chúa Asturias về Nghiên cứu Kỹ thuật và Khoa học (2023);

Giáo sư Michelle Hermiston, Trường Đại học VinUni, Việt Nam và Đại học California, San Francisco, Hoa Kỳ - Viện trưởng Viện Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học VinUni. Bà là người xây dựng và lãnh đạo Chương trình Miễn dịch trị liệu Tế bào CAR-T Nhi khoa tại UCSF;

Ông Nguyễn Hiển, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh và Vận hành của Vinmec tại VinSmart Future

Giáo sư Hong Yan, Đại học Thành phố Hồng Kông, Trung Quốc - Giáo sư Kỹ thuật Dữ liệu Wong Chun Hong, Giáo sư Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật Máy tính, Viện sĩ IEEE và Viện Hàn lâm Nhà sáng chế Quốc gia Hoa Kỳ (NAI). Ông là chủ nhân Giải thưởng Norbert Wiener của Hội Hệ thống, Con người và Điều khiển học IEEE (2016).

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