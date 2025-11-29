Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ xuất quân; U22 Việt Nam sẵn sàng “ẵm” vàng SEA Games 33

U17 Việt Nam đại thắng Macau, nắm lợi thế lớn trước trận gặp Malaysia; Huấn luyện viên Kim Sang Sik: U22 Việt Nam sẵn sàng chinh phục huy chương vàng SEA Games 33; Sergio Ramos nuôi tham vọng dự World Cup 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (29/11).

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao 3 nhiệm vụ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Chiều 28/11, tại Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi gắm kỳ vọng và giao 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho Đoàn Thể thao Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Thủ tướng yêu cầu toàn Đoàn thi đấu hết mình và vượt lên chính mình bằng ý chí kiên cường, kỷ luật nghiêm túc; thể hiện tinh thần fair-play và nét đẹp văn hóa Việt Nam; và tuyệt đối tuân thủ kỷ luật, giữ nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh, sức khỏe xuyên suốt Đại hội.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, đặt mục tiêu giành 90 đến 110 huy chương vàng (HCV), hướng tới giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực.

Thủ tướng nhấn mạnh thành công tại SEA Games không chỉ là thành tích mà còn là sự thể hiện bản lĩnh, khí phách Việt Nam trước bạn bè quốc tế.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik: U22 Việt Nam sẵn sàng chinh phục huy chương vàng SEA Games 33

Trước khi cùng U22 Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33, huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik khẳng định đội đã hoàn toàn sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục HCV bóng đá nam.

HLV Kim Sang Sik khẳng định đang có sự chuẩn bị tốt cho SEA Games 33. (Ảnh: Hữu Hà)

Ông cho biết toàn đội có sự chuẩn bị tốt nhất về thể trạng. HLV người Hàn Quốc bày tỏ sự hồi hộp nhưng hào hứng khi lần đầu tham dự SEA Games.

Về đối thủ, HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu đầu tiên là vượt qua vòng bảng, cố gắng ghi nhiều bàn thắng trước Lào để tạo lợi thế so với Malaysia. Ông nhấn mạnh U22 Việt Nam phải nghiên cứu kỹ và đánh bại Malaysia.

Bộ ba cầu thủ Đông Á Thanh Hoá gồm Thái Sơn - Ngọc Mỹ - Văn Thuận đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33.

Về nhân sự, ông Kim Sang Sik cho biết đang gặp khó khăn trong việc rút gọn danh sách 23 cầu thủ. Ông bày tỏ sự tiếc nuối khi đội trưởng Văn Trường vắng mặt do chấn thương và sẽ tìm người thay thế xứng đáng. U22 Việt Nam dự kiến sang Thái Lan vào ngày 1/12 và đá trận ra quân gặp U22 Lào sau đó 2 ngày.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại vòng bảng môn bóng đá nam - SEA Games 33.

U17 Việt Nam đại thắng Macau, nắm lợi thế lớn trước trận gặp Malaysia

U17 Việt Nam đã giành chiến thắng cách biệt 4-0 trước U17 Macau (Trung Quốc) tại vòng loại U17 châu Á 2026. Huấn luyện viên Cristiano Roland và các học trò nhập cuộc với quyết tâm ghi nhiều bàn thắng để tạo lợi thế về hiệu số.

U17 Việt Nam đánh bại Macau (Trung Quốc).

Các cầu thủ Triệu Đình Vỹ (phút 9), Mạnh Quân (phút 21), Ngọc Sơn (phút 33) và Duy Khang (phút 41) là những người lập công giúp U17 Việt Nam dẫn trước 4-0 ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, đội chủ nhà điều chỉnh tốc độ và không ghi thêm bàn thắng.

Với chiến thắng này, U17 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng C với 12 điểm và hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+26 so với +20 của Malaysia). Ở lượt trận cuối cùng, U17 Việt Nam chỉ cần một trận hòa trước U17 Malaysia là sẽ chính thức giành vé vào vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Sergio Ramos nuôi tham vọng dự World Cup 2026

Theo các nguồn tin từ Mexico, hậu vệ kỳ cựu Sergio Ramos gần như chắc chắn sẽ không gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Monterrey sau khi kết thúc vào cuối tháng 12. Dù thi đấu nổi bật với 7 bàn thắng trong 30 trận cho đội bóng Mexico, Ramos muốn tìm bến đỗ mới để trở về gần gia đình tại Tây Ban Nha.

Ramos muốn trở lại châu Âu thi đấu để hy vọng dự World Cup 2026.

Mục tiêu lớn nhất và táo bạo nhất của Ramos là World Cup 2026. Ở tuổi 40 vào tháng 3 tới, Ramos tin rằng việc trở lại châu Âu thi đấu sẽ giúp anh đặt lại hồ sơ trong mắt huấn luyện viên Luis de la Fuente, người chưa từng triệu tập anh.

Dù hàng phòng ngự Tây Ban Nha đang có nhiều tài năng trẻ, “gã đồ tể” Ramos vẫn quyết tâm tìm câu lạc bộ mới tại châu Âu để chứng minh khả năng và theo đuổi giấc mơ cuối cùng trong sự nghiệp vinh quang của mình.

HS