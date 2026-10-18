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Thanh Hóa thu ngân sách đứng thứ 10 cả nước trong 9 tháng năm 2026

Khánh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong 9 tháng năm 2026 đạt khoảng 50.006 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, bằng 97,8% dự toán. Với kết quả này, Thanh Hóa đứng thứ 10 cả nước và dẫn đầu các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ về thu ngân sách, tiếp tục nằm trong nhóm tỉnh thành thuộc “Câu lạc bộ 50.000 tỷ đồng”.

Thanh Hóa thu ngân sách đứng thứ 10 cả nước trong 9 tháng năm 2026

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong 9 tháng năm 2026 đạt khoảng 50.006 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, bằng 97,8% dự toán. Với kết quả này, Thanh Hóa đứng thứ 10 cả nước và dẫn đầu các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ về thu ngân sách, tiếp tục nằm trong nhóm tỉnh thành thuộc “Câu lạc bộ 50.000 tỷ đồng”.

Thanh Hóa thu ngân sách đứng thứ 10 cả nước trong 9 tháng năm 2026

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nộp ngân sách vượt 11,3% dự toán.

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 20.591,7 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và vượt 11,3% dự toán. Thu nội địa đạt 29.414,3 tỉ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ, bằng 90,1% dự toán.

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước tăng tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu này, các sở, ngành, địa phương đang khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản thu ngân sách 3 tháng cuối năm theo từng địa bàn, từng khoản thu; xác định rõ các nguồn có khả năng tăng thu, những khoản tiềm ẩn nguy cơ hụt thu và phương án bù đắp phù hợp.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; kiên quyết chống thất thu, trốn thuế, chuyển giá và các hành vi gây thất thoát nguồn thu ngân sách.

Đặc biệt, công tác đôn đốc thu ngân sách được triển khai theo hướng cụ thể, thực chất, chuyển từ quản lý diện rộng sang giao nhiệm vụ gắn với từng dự án, doanh nghiệp, khoản nợ, tiến độ thực hiện và cơ quan chịu trách nhiệm. Qua đó, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thu và phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Khánh Phương

Từ khóa:

#tỉnh #thu ngân sách Nhà nước #Thanh hóa #Dự toán #so với cùng kỳ #Bắc trung bộ #Kết quả #Xuất nhập khẩu #Mục tiêu #Doanh nghiệp

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