Điền kinh Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Cựu binh lĩnh ấn, lớp trẻ tiếp bước

Sau kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 với chỉ 1 huy chương vàng (HCV), điền kinh Thanh Hóa bước vào Đại hội lần thứ X năm 2026 với mục tiêu khiêm tốn nhưng đầy thách thức: phấn đấu giành 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Trong bối cảnh lực lượng trải qua giai đoạn chuyển giao, sự trở lại của Quách Thị Lan và kinh nghiệm của Trương Thị Thu đang được kỳ vọng là những “mũi nhọn” gánh vác trọng trách lớn nhất.

Từ bài toán chuyển giao đến áp lực thành tích

Nhìn lại kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, điền kinh xứ Thanh đối mặt với không ít khó khăn khi vắng bóng Quách Thị Lan do sự cố tại SEA Games 31, qua đó chỉ giành vỏn vẹn 1 HCV nhờ công của Quách Công Lịch ở nội dung 400m rào nam.

Quách Công Lịch (phải) giành HCV duy nhất cho Điền kinh Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022.

Trao đổi về quá trình chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, HLV trưởng Trần Văn Sỹ chia sẻ: “Từ năm 2023, điền kinh Thanh Hóa quyết tâm xây dựng lại lực lượng trẻ để chuẩn bị cho kỳ Đại hội lần này. Nhưng sau 4 năm, sự kế thừa của số vận động viên đang lên vẫn chưa đủ để bứt phá giành HCV, kể cả các nội dung tiếp sức.”

Theo ban huấn luyện, chặng đường hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vấp phải nhiều thử thách lớn.

7 VĐV thuộc tổ chạy ngắn của Điền kinh Thanh Hóa hiện đang tập huấn tại Khánh Hòa.

Đầu tiên, thế hệ đàn anh giàu kinh nghiệm đã lùi lại phía sau, đơn cử như Quách Công Lịch chính thức nghỉ thi đấu từ năm 2024. Trong khi đó, những gương mặt kỳ cựu còn lại như Lương Văn Thao, Trương Thị Thu hay Nguyễn Tuấn Vũ vẫn đóng vai trò trụ cột nhưng chưa thể đảm bảo chắc chắn khả năng giành HCV ở các nội dung sở trường.

Bên cạnh đó, cục diện cạnh tranh toàn quốc cũng có nhiều biến động. Sau quá trình sáp nhập địa giới hành chính, nhiều đơn vị đã tập hợp được đội hình tiếp sức rất mạnh. Đoàn Công an Nhân dân cũng được bổ sung lực lượng đáng kể, gia tăng sức mạnh rõ rệt ở các đường chạy tiếp sức 4x200m nam và 4x400m nam.

HLV Trần Văn Sỹ (áo xanh) nhận nhiệm vụ HLV trưởng đội tuyển Điền kinh Thanh Hóa từ tháng 8 năm 2023.

Mặt khác, nguồn lực kế cận của điền kinh Thanh Hóa phần lớn ở độ tuổi sinh từ 2007 đến 2009. HLV Trần Văn Sỹ nhìn nhận thực tế: “Các đơn vị bạn có những vận động viên xuất sắc nổi lên, trong khi số vận động viên trẻ của điền kinh Thanh Hóa chưa tiếp cận được vì đang ở độ tuổi 2007 - 2009. Vì vậy, kỳ Đại hội này rất khó khăn cho việc giành HCV.”

Kỳ vọng “vàng” dành cho Quách Thị Lan và Trương Thị Thu

Sau một kỳ Đại hội vắng bóng, sự trở lại của Quách Thị Lan được xem là điểm tựa tinh thần và chuyên môn quan trọng nhất. Nữ tuyển thủ kỳ cựu này tái xuất với quyết tâm khẳng định vị thế ở sân chơi quốc nội, trọng tâm là mục tiêu giành HCV nội dung 400m rào nữ.

Quách Thị Lan đặt mục tiêu giành HCV ở nội dung sở trường 400m rào.

Tuy nhiên, ở nội dung 400m, cuộc đua được dự báo vô cùng khốc liệt. Ban huấn luyện đánh giá đây chỉ là cuộc cạnh tranh “năm ăn năm thua” khi các đối thủ đến từ Hà Nội, Hà Tĩnh và Nghệ An đều có phong độ rất cao.

Một niềm hy vọng vàng khác được đặt vào Trương Thị Thu ở nội dung nhảy sào nữ. Dù phải đối mặt với áp lực cạnh tranh quyết liệt từ các vận động viên trẻ đầy tiềm năng của Đà Nẵng, bề dày kinh nghiệm thi đấu trận mạc chính là vũ khí quan trọng để Trương Thị Thu hướng tới mục tiêu cao nhất.

VĐV kỳ cựu Trương Thị Thu sẽ đối mặt nhiều đối thủ đáng gờm tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm nay.

Bên cạnh hai cái tên chủ lực trên, gương mặt quen thuộc Bùi Thị Thu Hà sẽ gánh vác nhiệm vụ tranh chấp huy chương ở các cự ly dài và đường núi.

Bùi Thị Thu Hà được ban huấn luyện kỳ vọng vào sự bứt phá tại Đại hội năm nay.

Theo định hướng chuyên môn, Bùi Thị Thu Hà đăng ký tham gia các nội dung 5.000m, 10.000m với mục tiêu hướng tới HCB hoặc HCĐ, đồng thời chờ đợi thời cơ tạo nên bất ngờ tại đường đua leo núi Bà Rá cự ly 5,5km.

Lực lượng trẻ và khát vọng vươn lên

Mang đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tổng số 14 vận động viên, điền kinh Thanh Hóa có đến 7 gương mặt từ 20 tuổi trở xuống, đưa độ tuổi trung bình của đội tuyển trẻ hóa ở mức 21,4 tuổi.

Điểm sáng lớn nhất của lớp vận động viên kế cận trong năm 2026 là việc phá kỷ lục quốc gia U20 ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m tại giải điền kinh tiếp sức quốc gia, ghi dấu ấn của bộ tứ Phạm Quốc Anh, Nguyễn Ngọc Thảo My, Nguyễn Xuân Phú và Lê Thị Thảo. Tất cả đều góp mặt trong thành phần tham dự Đại hội lần này.

Đội hình tiếp sức hỗn hợp 4x400m phá kỷ lục quốc gia U20 tại giải điền kinh tiếp sức quốc gia.

Dẫu vậy, ban huấn luyện hiểu rõ khoảng cách giữa sân chơi trẻ và đấu trường đỉnh cao toàn quốc. HLV Trần Văn Sỹ nhấn mạnh: “Các vận động viên trẻ của điền kinh Thanh Hóa tuy mang về HCV tiếp sức 4x400m hỗn hợp ở giải trẻ nhưng chưa đủ sức cạnh tranh HCV tại Đại hội này. Mục tiêu thiết thực là phấn đấu giành huy chương, tích lũy kinh nghiệm.”

Xác định rõ định hướng từ đầu năm 2026, ban huấn luyện điền kinh Thanh Hóa kiên định với chỉ tiêu giành 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Để hiện thực hóa mục tiêu này, yếu tố then chốt là các vận động viên phải điều chỉnh điểm rơi phong độ tốt nhất.

Hoàng Sơn