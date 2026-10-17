Đồng hành, bảo vệ khách hàng vay vốn

Khi người vay vốn không may gặp biến cố về sức khỏe, tai nạn hoặc qua đời, khoản nợ ngân hàng có thể trở thành gánh nặng đối với gia đình, nhất là những hộ có thu nhập phụ thuộc vào lao động chính. Trong những thời điểm ấy, bảo hiểm Bảo an tín dụng của Bảo hiểm Agribank (ABIC) đã góp phần chia sẻ rủi ro tài chính, giúp gia đình khách hàng giảm áp lực trả nợ, đồng thời bảo đảm an toàn nguồn vốn tín dụng.

ABIC Thanh Hóa chi trả bảo an tín dụng cho khách hàng vay vốn tại Agribank Như Xuân - Nam Thanh Hóa.

Vừa qua, ABIC Thanh Hóa đã chi trả hơn 102 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho gia đình ông Bùi Văn Thuận, khách hàng vay vốn tại Agribank Như Xuân - Nam Thanh Hóa. Ông Thuận không may qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Trước đó, khi vay vốn, ông đã tham gia sản phẩm Bảo an tín dụng sau khi được cán bộ ngân hàng tư vấn. Khoản chi trả kịp thời giúp gia đình ông Thuận giảm bớt gánh nặng tài chính trong lúc khó khăn, đồng thời cho thấy ý nghĩa thiết thực của bảo hiểm đối với khách hàng vay vốn. Khi rủi ro xảy ra, quyền lợi bảo hiểm được thực hiện theo hợp đồng, góp phần xử lý nghĩa vụ nợ và hạn chế những tác động kéo dài đến cuộc sống của người thân.

Một trường hợp khác là gia đình ông Viên Hữu Khiên ở xã Xuân Bình. Là lao động chính trong gia đình, ông Khiên đột ngột qua đời do trọng bệnh, để lại khoản vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng. Nhờ đã tham gia Bảo an tín dụng khi vay vốn, gia đình được hỗ trợ thông qua khoản chi trả bảo hiểm 205 triệu đồng cho ngân hàng. Số tiền này giúp giải quyết khoản nợ, giảm áp lực tài chính cho người thân sau mất mát lớn.

Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, những trường hợp tương tự cho thấy bảo hiểm khoản vay có ý nghĩa thiết thực khi khách hàng không may gặp biến cố. Với nhiều gia đình, đây không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà còn giúp họ có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, tránh để khó khăn do mất người thân kéo theo áp lực nợ nần kéo dài. Bảo an tín dụng là sản phẩm bảo hiểm dành cho khách hàng vay vốn tại Agribank. Khi xảy ra các sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện chi trả quyền lợi theo quy định, góp phần thanh toán nghĩa vụ nợ của khách hàng và giảm thiểu tổn thất tài chính cho gia đình.

Đối với người vay, tham gia bảo hiểm là một giải pháp dự phòng trước những rủi ro khó lường trong cuộc sống. Đối với ngân hàng, sản phẩm góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh nợ khó thu hồi, bảo vệ chất lượng tín dụng. Giá trị của bảo hiểm vì vậy không chỉ nằm ở khoản tiền chi trả, mà còn ở khả năng hỗ trợ khách hàng và tổ chức tín dụng ứng phó với những biến cố bất ngờ. Đặc biệt, từ cuối năm 2024, mức chi trả tối đa của sản phẩm Bảo an tín dụng của Bảo hiểm Agribank được nâng lên 1 tỷ đồng. Đây là cơ sở để tăng khả năng bảo vệ khách hàng trước những rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng trả nợ, nhất là đối với người dân khu vực nông thôn, nơi thu nhập của nhiều hộ gia đình còn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp và lao động trực tiếp.

Bà Trịnh Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Agribank Thanh Hóa, cho biết: “Sản phẩm bảo an thể hiện tính nhân văn vì cộng đồng của Agribank. Tham gia sản phẩm bảo hiểm này, khách hàng được bảo vệ toàn diện, tối đa trước những rủi ro không lường trước được, thêm vững tin và sử dụng vốn vay một cách hiệu quả. Tại một số địa phương, tỷ lệ khách hàng lựa chọn tham gia Bảo an tín dụng khi vay vốn đạt 70- 80%". Cũng theo bà Kim Liên, việc khách hàng quan tâm đến sản phẩm cho thấy nhu cầu chủ động dự phòng rủi ro tài chính ngày càng rõ nét. Công tác tư vấn cần giúp người vay hiểu đúng về quyền lợi, mức phí, điều kiện và phạm vi bảo hiểm để lựa chọn phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính của mình.

Được biết, trong 15 năm hoạt động trên địa bàn tỉnh, ABIC Thanh Hóa đã phối hợp với các chi nhánh Agribank thực hiện chi trả bồi thường cho hơn 40.000 trường hợp khách hàng gặp rủi ro, với tổng số tiền gần 900 tỷ đồng. Riêng sản phẩm Bảo an tín dụng, số tiền chi trả đạt gần 470 tỷ đồng. Những con số này phản ánh quy mô hỗ trợ khách hàng khi phát sinh rủi ro, đồng thời cho thấy vai trò của bảo hiểm trong việc bổ sung cơ chế bảo vệ tài chính bên cạnh hoạt động cho vay. Để sản phẩm phát huy hiệu quả, việc tư vấn cần được thực hiện đầy đủ, minh bạch; khách hàng cần nắm rõ điều kiện tham gia, các trường hợp được bảo hiểm, hồ sơ và thủ tục giải quyết quyền lợi.

Trong hoạt động tín dụng, nguồn vốn vay giúp người dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển sinh kế; còn bảo hiểm góp phần bảo vệ thành quả đó trước những biến cố ngoài dự kiến. Khi quyền lợi được giải quyết kịp thời, khách hàng và gia đình có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, ngân hàng giảm thiểu rủi ro trong thu hồi vốn. Đây cũng là cơ sở để hoạt động tín dụng và bảo hiểm tiếp tục đồng hành, hướng tới sự ổn định tài chính của khách hàng và phát triển bền vững tại địa phương.

Bài và ảnh: Đức Thanh