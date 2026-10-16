Cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX

Chiều 16/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 9, cho ý kiến về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng trưởng các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và một số sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 17/10/2026 tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ nghe, thảo luận và xem xét, quyết nghị các tờ trình của UBND tỉnh cùng báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh liên quan đến nhiều nội dung quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống Nhân dân, gồm:

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa (đợt 2); Phê duyệt Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026 (đợt 2); Quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 45 đoạn tiếp giáp với tỉnh Ninh Bình đi trung tâm tỉnh Thanh Hóa; Quy định mức thù lao hằng tháng của cộng tác viên dân số thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ chi tiết, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn, hằng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong thống nhất với dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động phối hợp với UBND tỉnh và các ban HĐND tỉnh hoàn thiện các báo cáo, tờ trình phục vụ kỳ họp, cập nhật đầy đủ tài liệu trên phần mềm ecabinet.vn để đại biểu nghiên cứu trước kỳ họp.

Cùng với đó, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện để kỳ họp được tổ chức thành công.

Các đại biểu phát biểu tại phiên họp.

Cũng tại phiên họp, sau khi nghe các đại biểu cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo thẩm tra và dự thảo.

Quốc Hương