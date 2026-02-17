Thiết lập trật tự, kỷ cương giao thông ngay từ ngày đầu năm

Từ 10 giờ sáng 17/2, tức mùng 1 Tết, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 100% lực lượng trực, đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm soát nồng độ cồn theo yêu cầu của Cục CSGT nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương giao thông ngay từ ngày đầu năm.

Trạm CSGT Quảng Xương (thuộc Phòng CSGT) kiểm soát nồng độ cồn trên Quốc lộ 1A ngày mùng 1 Tết.

Chủ quan vi phạm nồng độ cồn

Ngay sau khi phát lệnh kiểm tra của Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bố trí 61 tổ tuần tra kiểm soát lưu động kết hợp lập chốt trên các Quốc lộ 1A, 45, 47, đường Hồ Chí Minh... để kiểm tra, xử lý chuyên đề nồng độ cồn.

Hoạt động kiểm tra này được thực hiện vào 2 khung giờ nhất định: từ 10 giờ đến 14 giờ và từ 19 giờ đến 24 giờ; tập trung chủ yếu ở khu vực đông dân cư, nơi có lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại đông.

Trong ngày hôm nay 17/2 (tức mùng 1 Tết), lực lượng CSGT, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 70 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, yêu cầu nộp phạt vào Kho bạc Nhà nước gần 230 triệu đồng. Nhiều trường hợp vi phạm vẫn chủ quan cho rằng đi “quãng đường ngắn”, ngày Tết CSGT chỉ tuyên truyền, nhắc nhở, không kiểm tra, xử phạt.

Ông P.V.T (54 tuổi, trú tại xã Lưu Vệ), một trong số những trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã thừa nhận việc lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý bản thân là đúng và hứa sẽ rút kinh nghiệm. Cũng vì chủ quan cho rằng đi chúc Tết quãng đường ngắn nên có uống một chút rượu khai xuân cùng người thân.

Thiếu tá Lưu Doãn Hùng, cán bộ Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn được lực lượng CSGT duy trì từ nhiều ngày qua, nhưng đồng loạt ra quân xử lý cùng một thời điểm thì đây là lần đầu. Qua kiểm tra, phần lớn người tham gia giao thông, nhất là người điều khiển xe ô tô đã chấp hành khá tốt quy định: đã uống rượu không lái xe. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm. Mặc dù mức độ vi phạm nồng độ cồn ở mức thấp. Nhưng việc lái xe trong khí thở có nồng độ cồn là hành vi vi phạm quy định pháp luật trật tự giao thông cần phải xử lý, ngăn chặn".

Xử lý vi phạm không có trường hợp “ngoại lệ”

Năm 2026, Thanh Hóa đặt ra mục tiêu tiếp tục kiềm chế, làm giảm sâu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương.

Để hoàn thành mục tiêu trên, ngay từ đầu năm, Phòng CSGT Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền kết hợp kiểm tra, xử lý vi phạm. Đặc biệt, những ngày Tết là thời điểm người tham gia giao thông đi du xuân, chúc Tết đầu năm có thói quen sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái xe, tiềm ẩn cao xảy ra tai nạn. Phòng CSGT công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động huy động 100% cán bộ, chiến sỹ trực 24/7, không có vùng cấm trong xử lý hoặc kiêng kỵ ngày Tết, làm “xuyên đêm”, “xuyên tết”, mục tiêu vì một mùa Tết an toàn.

Thượng tá Tống Xuân Tân, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Thực tiễn nhiều vụ tai nạn thương tâm để lại hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua cho thấy bắt nguồn từ một ly rượu ngày Tết. Do đó, để phòng ngừa các vụ tai nạn do nguyên nhân người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu, bia vẫn lái xe, chúng tôi đã bố trí nhiều tổ tuần tra trên tuyến, phối hợp cùng công an các xã, phường tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn theo các khung giờ của Cục CSGT phát động".

Hiện nay, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa không chỉ bố trí các tổ kiểm tra, xử lý vi phạm vào khung giờ ban ngày mà còn tăng cường kiểm soát vào ban đêm. Bởi rất nhiều lái xe thường quan niệm khung giờ ban đêm ít phương tiện lưu thông sẽ an toàn nên chủ quan phóng nhanh vượt ẩu, sử dụng rượu, bia nhưng vẫn lái xe. Mục tiêu nhằm giảm đến mức thấp nhất các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, nhất là vi phạm nồng độ cồn. Qua đó, đảm bảo cho người dân đón cái Tết an toàn trọn vẹn, đồng thời từng bước thiết lập trật tự, kỷ cương pháp luật trật tự giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Khánh Huyền