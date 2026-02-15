70 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt trong ngày đầu nghỉ Tết

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (ngày 14/2, tức 27 tháng Chạp), tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản được giữ vững ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp đột xuất, bất ngờ.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và công an xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Cùng với đó, chế độ trực ban, trực chiến được duy trì nghiêm túc 24/24 giờ. Các phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được rà soát, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế. Lực lượng được bố trí thường trực tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng huy động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở.

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết (ngày 14/2), lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 181 trường hợp, phạt tiền gần 1 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định 2 trường hợp; tạm giữ 74 phương tiện vi phạm.

Đáng chú ý, có 70 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt với tổng số tiền hơn 235 triệu đồng.

Bên cạnh công tác bảo đảm TTATGT, các lực lượng nghiệp vụ còn tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là pháo nổ trái phép trong dịp Tết.

Công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT được siết chặt; việc kiểm tra các cơ sở lưu trú, karaoke, quán bar, nhà hàng được tiến hành thường xuyên nhằm phòng ngừa tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật.

Quốc Hương