Tạo cơ chế phòng ngừa chặt chẽ, đấu tranh quyết liệt để ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng

Vừa chống tư tưởng nóng vội, vừa chống tư tưởng chần chừ trong xử lý tham nhũng, tiêu cực Hiện nay, công tác PCTN, tiêu cực đang được Đảng ta tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, với nhiều thành tựu đạt được là hết sức quan trọng, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, xử lý kỷ luật nghiêm khắc nhiều cán bộ trung, cao cấp của Đảng, được Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Đặc biệt, với việc Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực; đồng thời tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực đã đề xuất Ban Chấp hành Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, tiêu cực, điều này thể hiện rõ sự quyết tâm, quyết liệt của Trung ương đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Dư luận xã hội, đảng viên và Nhân dân rất vui mừng. Tin tưởng rằng công cuộc này sẽ góp phần làm trong sạch Đảng, nâng cao vị thế, vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Vấn đề tham nhũng, tiêu cực đã trở thành vấn đề xã hội, do đó việc giải quyết là cả một quá trình và cần tiến hành trên nhiều lĩnh vực. Trước hết về chính trị tư tưởng, cần tăng cường giáo dục cho đảng viên và Nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi về PCTN, tiêu cực. Theo tôi, đây là vấn đề cốt lõi, chủ yếu. Cùng với đó, cần chống tư tưởng nóng vội, một sớm một chiều không thể giải quyết được, mà phải từng bước ngăn chặn, đẩy lùi. Đồng thời, phải chống tư tưởng chần chừ, khó không làm, né tránh, ngại va chạm đến lợi ích, quyền lợi của bản thân. Hai vấn đề này cần được sắp đặt và chỉ đạo thực hiện một cách kiên quyết. Ngoài ra, phải tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực để làm trước, mà trước hết là hoàn chỉnh cơ chế, chính sách để “khép lại” những kẽ hở, ví dụ như trong đấu thầu đất, quản lý tài chính, công tác cán bộ... Tôi tin rằng trong công cuộc PCTN mà Đảng ta đang tiến hành, địa phương nào cũng phải làm, đơn vị nào cũng phải làm, có sự chung tay của tất cả mọi người thì sẽ thành công. Phạm Bá Dung (Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm CLB Hàm Rồng) Tăng cường vai trò của MTTQ trong giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Công tác PCTN, tiêu cực được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài. Do đó, với vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, MTTQ đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực. Thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, tiêu cực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức PCTN của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Người dân ngày càng phát huy dân chủ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh về những vấn đề, hiện tượng có biểu hiện sai phạm, vi phạm pháp luật nói chung, tham nhũng, tiêu cực nói riêng. Đã có những vụ việc do Nhân dân phản ánh được cơ quan chức năng xử lý kịp thời, góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân. Để nâng cao vai trò và hiệu quả công tác PCTN của MTTQ trong thời gian tới, theo tôi, MTTQ các cấp cần chủ động, tích cực tham gia xây dựng, phản biện xã hội nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật để PCTN, tiêu cực. Không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả việc tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhằm phát hiện, kiến nghị để hạn chế, khắc phục những “khe hở” dễ dẫn đến tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, tố cáo, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật. Sử dụng hiệu quả các kênh thông tin, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực của MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp, của các cơ quan báo chí; kịp thời phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có trách nhiệm giải quyết; theo dõi, giám sát quá trình giải quyết và công khai kết quả giải quyết để Nhân dân biết. Đồng thời, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống MTTQ theo hướng phát huy vai trò chủ động, tích cực của mỗi thành viên trong hệ thống mặt trận, tăng cường phối hợp, thống nhất hành động giữa các thành viên trong công tác PCTN, tiêu cực. Rà soát, kiện toàn, đổi mới tổ chức, hoạt động, phát huy vai trò của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, thực sự là “tai”, “mắt” của Nhân dân. Lê Thị Huyền (Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh) Đấu tranh phòng, chống tham nhũng góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, vững mạnh Để xây dựng chính quyền liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phải tiến hành đồng bộ nhiều việc, trong đó đấu tranh PCTN, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Xác định rõ điều đó, những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND TP Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, nhằm tạo chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động trong công tác PCTN. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức. Đồng thời, thành phố cũng thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật, nhất là đối với các hoạt động thu, chi tài chính ngân sách, đấu thầu, đấu giá, quy hoạch sử dụng đất... Để phòng ngừa tham nhũng, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; đẩy mạnh cải cách hành chính để ngăn ngừa tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu đối với tổ chức, công dân. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm, thực hiện pháp luật về PCTN được UBND thành phố thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, qua đó kịp thời chấn chỉnh công tác thu, chi, xử lý các vi phạm. Các vụ việc do cấp trên chuyển về được xem xét, xử lý kịp thời; các kết luận thanh tra được xử lý kiên quyết cả về kinh tế và hành chính; các vụ việc Nhân dân phản ánh đều được chỉ đạo thanh, kiểm tra kịp thời, khách quan, minh bạch, các kết luận thanh tra được dư luận và Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Các cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đa số đảng viên, cán bộ, công chức đã nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Cùng với đó, các đơn vị dự toán đã làm tốt công tác thực hành tiết kiệm trong chi tiêu thường xuyên như tiết kiệm xăng, dầu, điện, nước, điện thoại, tiết kiệm trong tổ chức hội họp, kỷ niệm các ngày lễ, ngày thành lập, tiết kiệm trong việc mua sắm, trang bị thay thế tài sản, tận dụng, chỉnh trang lại trụ sở, tài sản cũ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2022, TP Thanh Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN, xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại. Nguyễn Thị Hà Chi (Phó Chánh Thanh tra TP Thanh Hóa) Người dân đặt nhiều kỳ vọng vào công cuộc phòng, chống tham nhũng Tình trạng tham nhũng, tiêu cực hiện nay đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Nhân dân. Bởi không nói đâu xa, ngay trong cơ quan Nhà nước, không ít cán bộ, công chức đã cố tình làm khó người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Mặc dù đây là những hành vi “tham nhũng vặt” nhưng lại gây mất niềm tin rất lớn của người dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Cũng qua theo dõi trên các phương tiện truyền thông, thời gian qua không chỉ xuất hiện “tham nhũng vặt”, mà còn có hàng loạt cán bộ đã dính vào vòng lao lý khi bỏ túi những đồng tiền bất chính. Những đối tượng này cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe. Chủ thể của hành vi tham nhũng không phải là Nhân dân, mà là cán bộ, công chức, đảng viên, người đứng đầu thuộc khu vực công quyền, là những người có chức, có quyền được Đảng, Nhà nước đào tạo, Nhân dân trả lương. Do đó, người dân chúng tôi mong muốn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN. Đặc biệt, trong xử lý các vụ án tham nhũng cần quyết liệt hơn nữa để tạo dựng niềm tin trong Nhân dân. Người dân tin tưởng và kỳ vọng rằng, cuộc đấu tranh PCTN đầy cam go này sẽ tiếp tục gặt hái thành công. Lê Kim Việt (Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa)