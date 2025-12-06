Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3: Nhận diện rõ điểm nghẽn, quyết liệt hành động ngay từ đầu năm 2026

Sáng 06/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2026.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban Đảng của Trung ương; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 166 xã, phường.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu khai mạc hội nghị.

Nhận diện rõ những rào cản

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tương đối toàn diện bức tranh phát triển của tỉnh trong năm 2025. Bên cạnh những kết quả tích cực, còn nhiều vấn đề cần nhìn thẳng, nói rõ, phân tích đúng bản chất để có giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn trong năm 2026. Hội nghị lần này có trách nhiệm đặc biệt quan trọng nhằm phân tích rõ thực tiễn, chỉ ra những điểm nghẽn trong phát triển, những hạn chế trong điều hành, quản lý, tổ chức thực hiện.

Trên tinh thần thẳng thắn, phân tích những vấn đề cốt lõi, nhận diện rõ những rào cản lớn đang kìm hãm sự phát triển của tỉnh , nhất là về thể chế, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, năng lực tổ chức thực thi ở cấp cơ sở, tác động trực tiếp đến niềm tin của Nhân dân và chất lượng điều hành của bộ máy. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn, tham gia ý kiến sâu sắc, chất lượng, sát thực tiễn địa phương, ngành lĩnh vực mình phụ trách, góp phần hoàn thiện các nội dung trình hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chủ trì thảo luận.

Thảo luận thẳng thắn, tập trung vào điểm nghẽn

Với tinh thần nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng từng ngành, từng địa bàn, không né tránh hạn chế, các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều thống nhất cho rằng: Năm 2025, tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ở trong nước, tình hình chính trị - xã hội, kinh tế vĩ mô ổn định; song, sản xuất kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, mưa lũ sau bão gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; các cấp, các ngành vừa triển khai các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa sắp xếp tổ chức, bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Trong tỉnh, có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức vẫn rất lớn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã bám sát thực tiễn, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực; cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, có 22/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 ước đạt 8,27%, đứng thứ 15/34 tỉnh, thành phố của cả nước. Sản xuất công nghiệp vẫn tăng trưởng mạnh, nhiều dự án công nghiệp lớn đi vào vận hành, tạo động lực tăng trưởng chủ lực cho nền kinh tế tỉnh. Một số lĩnh vực thuộc ngành dịch vụ phát triển mạnh, nhất là bán lẻ hàng hóa, xuất khẩu, du lịch, vận tải; thu ngân sách nhà nước, huy động vốn đầu tư toàn xã hội, thành lập mới doanh nghiệp vượt kế hoạch; hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư được tăng cường, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực .

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, giáo dục mũi nhọn duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện; Thanh Hóa là tỉnh đi đầu trong vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở . Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo . Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng; hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và đưa vào vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định; hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách, quy hoạch thuộc thẩm quyền của tỉnh tiếp tục được bổ sung, sửa đổi, ban hành mới, ngày càng hoàn thiện; nhiều khó khăn, vướng mắc được tập trung chỉ đạo giải quyết, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Quyết liệt từ tư duy đến hành động

Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ rõ những “điểm nghẽn” nổi lên như : hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là khu vực miền núi, còn yếu và thiếu đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động và năng lực khoa học - công nghệ chưa theo kịp yêu cầu phát triển; một số dự án chậm tiến độ, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí vẫn tồn tại.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Một nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp xã còn bất cập, chậm thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế... Các đại biểu cho rằng, nếu không xử lý dứt điểm “sự trì trệ từ bên trong bộ máy” thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển giai đoạn 2026-2030 mà tỉnh đã xác định

Nhiều ý kiến tập trung phân tích và đề nghị tỉnh cần đột phá mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026. Việc giao vốn chậm, thủ tục kéo dài, năng lực chủ đầu tư yếu là những nguyên nhân trực tiếp làm chậm tiến độ nhiều công trình trọng điểm. Các ý kiến đề nghị cần kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây trì trệ công việc; đồng thời phải thực sự bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Với tinh thần quyết liệt đổi mới từ tư duy đến hành động, các ý kiến thảo luận tại hội nghị thống nhất cao với phương hướng chung thực hiện nhiệm vụ năm 2026 đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp đồng bộ, thúc đẩy thu hút đầu tư có chọn lọc. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản trị, điều hành; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh; phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đồng tình thống nhất với 32 chỉ tiêu và 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2026 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định. Đồng thời đề xuất thêm những vấn đề ở cơ sở, đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo giải pháp góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Tại hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận về: Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2026; Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026; Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2026-2028 tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026-2030 tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch giao biên chế của tỉnh Thanh Hóa năm 2026; Về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2026; Việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 177/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn định đến năm 2025 tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận hội nghị.

"Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá, năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn giữ được ổn định và đạt được kết quả quan trọng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thống nhất với 7 nhóm hạn chế lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; 3 nhóm hạn chế lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp được nêu trong báo cáo.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Năm 2026 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, nhiệm vụ chính trị là rất lớn.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thống nhất với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Báo cáo và đề nghị cần tập trung xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đề án, cơ chế, chính sách tạo môi trường, điều kiện thuận lợi huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Trong đó: rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, trình cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, hoàn thành trong quý II năm 2026, không được để chậm trễ, kéo dài.

Tiếp tục thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; các động lực tăng trưởng mới là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ.

Xác định cụ thể các sản phẩm công nghiệp có đóng góp lớn vào tăng trưởng của tỉnh; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung khắc phục, tháo gỡ các “nút thắt”, khơi thông các “điểm nghẽn”, nhất là khó khăn về vật liệu xây dựng, đất đắp nền, công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin - cho”.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 66.4/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ về việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024. Tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường để chấn chỉnh ngay những bất cập, hạn chế; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cần tập trung rà soát, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ, xử lý, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; trong đó, phải xác định rõ nội dung công việc cần thực hiện, lộ trình, thời gian hoàn thành; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, sớm đưa vào khai thác, vận hành, phát huy tối đa hiệu quả của dự án cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện việc chuyển đổi số toàn diện và đồng bộ, làm cơ sở để thực hiện quản lý, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương 2 cấp và phục vụ người dân, doanh nghiệp

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, chỉ đạo, điều hành; khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh trong thực thi nhiệm vụ. Các cấp, các ngành, các địa phương phải tăng cường tính tự lực, tự cường, tính chủ động với tinh thần “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Tập trung rà soát các quy định, xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Về các Tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất về chủ trương thông qua các nội dung trên. Giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ trình HĐND tỉnh. Giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đổi tên gọi “Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa” thành “Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa”. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ và triển khai thực hiện theo quy định.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị.

Minh Hiếu