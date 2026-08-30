Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại sứ Ukraine sau các vụ tấn công tàu hàng ở Biển Đen

Ngày 29/8 Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Ukraine tại Ankara Neriman Celal để bày tỏ quan ngại sau khi hai tàu do Thổ Nhĩ Kỳ vận hành bị tấn công tại Biển Đen, gần cảng Tuapse của Nga. Ankara đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải dân sự trong khu vực.

Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Nariman Dzhelialov - Ảnh: Turkiyetoday.

Theo các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, tàu hàng Lider Bordo Mavi bị tấn công ngày 26/8 ngoài khơi Tuapse. Một ngày sau, tàu Lider Kocatepe được điều đến để hỗ trợ và kéo tàu bị nạn nhưng cũng trở thành mục tiêu tấn công. Các nguồn tin không cho biết chi tiết về thiệt hại của tàu thứ hai.

Trong cuộc làm việc với Đại sứ Ukraine, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển phản ứng chính thức về các vụ việc và cảnh báo về sự cần thiết phải bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, hoạt động hàng hải và môi trường tại Biển Đen.

Đây không phải lần đầu Ankara bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột Nga-Ukraine lan rộng sang hoạt động vận tải dân sự tại Biển Đen. Ngày 4/8, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai tàu dân sự thuộc sở hữu Thổ Nhĩ Kỳ, Yaşar và Nadezhda, cũng bị máy bay không người lái tấn công sau khi rời cảng Novorossiysk, khiến một số thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có công dân Thổ Nhĩ Kỳ, bị thương. Ankara khi đó kêu gọi các bên khẩn trương thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm an toàn hàng hải.

Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại sứ Ukraine sau các vụ tấn công tàu hàng ở Biển Đen. Ảnh: Turkiyetoday.

Thổ Nhĩ Kỳ đang duy trì quan điểm thúc đẩy an toàn hàng hải và hạn chế nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng tại Biển Đen, khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động thương mại và an ninh của các quốc gia ven biển.

Một số tàu thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ từng bị thiết bị không người lái tấn công, trong đó có những vụ được cho là do Ukraine thực hiện. Là thành viên NATO nhưng không tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga, Thổ Nhĩ Kỳ duy trì quan hệ với cả Kiev và Matxcơva. Ankara đang thúc đẩy các biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ xung đột ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và thương mại tại Biển Đen.

Lê Hà.

Nguồn: RT, AFP