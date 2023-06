Top 5 vòng đeo tay phong thủy giúp gia tăng tài lộc mà bạn nên có

Trong tất cả các loại phụ kiện thì vòng tay được xem là món trang sức không thể thiếu đối với mọi chị em. Ngoài những chiếc vòng tay thời trang ra thì những chiếc vòng mang ý nghĩa đem đến tài lộc cho người đeo cũng rất được ưa chuộng. Nhất là vòng tay trang sức trầm hương cao cấp rất được quan tâm và được lựa chọn nhiều. Nếu bạn cũng đang tìm hiểu và muốn mua vòng đeo tay trầm hương. Hãy tham khảo và chọn một trong 5 mẫu vòng tay dưới đây nhé.

Vòng tay trang sức trầm hương cao cấp.

Vòng phong thủy trầm hương

Trầm hương là một trong những loại gỗ quý hiếm và đắt đỏ. Gỗ trầm hương không chỉ có màu sắc đẹp mà còn mang mùi hương vô cùng đặc biệt, khi đốt lên, hương thơm của gỗ trầm sẽ khiến tâm hồn trở nên thanh tịnh và an lành hơn.

Ngoài ra, gỗ trầm hương còn có tác dụng thu hút vượng khí, mang đến tài lộc, may mắn. Do đó mà gỗ trầm thường được dùng để làm trang sức vòng tay. Vòng tay phong thủy trầm hương là những chiếc vòng hạt được làm từ gỗ trầm tự nhiên 100%. Có nhiều kiểu dáng và phổ biến nhất là những chiếc vòng có kiểu hạt tròn. Một số người yêu thích tự nhiên thường chọn vòng có hạt vô định, hạt trụ trúc và dạng Đồng điếu.

Mẫu vòng phong thủy trầm hương có rất nhiều kích thước hạt. Phù hợp cho cả nam và nữ. Vì vậy mà đây là chiếc vòng đeo tay được nhiều người lựa chọn nhất.

Vòng phong thủy trầm hương 108 hạt

Đây là kiểu vòng trang sức trầm hương cao cấp được rất nhiều người ưa chuộng. Vòng được kết từ 108 hạt trầm hương mang kích thước nhỏ. Với ý nghĩa “Đoạn trừ 108 phiền não ưu lo”. Chiếc vòng khi tháo ra sẽ có kích thước lớn, như một chuỗi hạt đeo được lên cổ.

Không chỉ mang ý nghĩ Phật giáo sâu sắc, vòng trầm hương 108 hạt còn mang đến nhiều ý nghĩa thu hút tài lộc và may mắn. Một điều đặc biệt ở chiếc vòng này chính là mỗi cách đeo sẽ mang một ý nghĩa riêng. Nếu mang ở tay phải sẽ có mang đến bình an và mang ở tay trái sẽ có may mắn trong công việc.

Vòng tay trầm hương 108 hạt.

Vòng tay phong thủy hồ ly đá

Một trong những chiếc vòng trang sức trầm hương cao cấp được nhiều chị em lựa chọn nữa chính là vòng tay hồ ly đá. Như các bạn cũng đã biết thì đá hồ ly không chỉ đẹp mà còn mang đến rất nhiều điều may mắn. Khi kết hợp với trầm hương sẽ càng làm tăng thêm ý nghĩa cho vòng tay.

Vòng trầm hương hồ ly đá thường có 17 đến 21 hạt, hồ ly đá được làm từ đá thạch anh, có rất nhiều màu từ trắng, xanh, hồng, tím,... Tùy vào từng mệnh của mỗi người mà lựa chọn cho mình màu đá phù hợp nhất nhé.

Vòng tay phong thủy Tỳ Hưu

Nếu như vòng trầm hương hồ ly đá sẽ thích hợp với các bạn nữ thì vòng tay trang sức trầm hương Tỳ Hưu lại rất hợp với những bạn nam. Đặc biệt là những người kinh doanh, buôn bán.

Vòng tay trầm hương Tỳ Hưu cao cấp.

Cũng giống với vòng hồ ly đá, vòng trầm hương Tỳ Hưu cũng sẽ có 17 đến 21 hạt. Các hạt trầm sẽ có nhiều kiểu dáng như hạt tròn, hạt trụ trúc,... Tỳ hưu sẽ thường được làm từ bạc hoặc vàng để khi đeo trên tay không bị phai màu. Nếu bạn là một người kinh doanh hay đang học tập, làm việc, hãy chọn phòng tay trầm hương Tỳ Hưu để có thêm may mắn và thăng tiến trong công việc.

Vòng tay phong thủy đá mắt hổ

Đá mắt hổ là loại đá có màu sắc rất đặc biệt và là biểu tượng mang đến may mắn. Do đó mà khi kết hợp với vòng tay trang sức trầm hương cao cấp rất được mọi người ưa chuộng.

Thường thì vòng tay trầm hương sẽ kết hợp 1, 2 hoặc 3 viên đá mắt hổ để tạo nên vẻ độc đáo cho chiếc vòng. Ngoài sắc nâu đỏ ra thì còn nhiều loại màu khác cho khách hàng lựa chọn.

Mua vòng trang sức trầm hương cao cấp ở đâu là tốt nhất

Trên thị trường hiện nay có không ít địa chỉ bán vòng tay trầm hương. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng đảm bảo mang đến sản phẩm chất lượng chính hãng trầm tự nhiên cho khách. Để đảm bảo mua được vòng trang sức trầm hương cao cấp chuẩn nhất. Hãy đến ngay Thiên Mộc Hương.

Thiên Mộc Hương - Vòng trang sức trầm hương hàng đầu Việt Nam.

Thiên Mộc Hương là đơn vị đi đầu trong thiết kế, chế tác các sản phẩm từ trầm hương uy tín số 1 Việt Nam. Ra đời và phát triển hơn 40 năm, Thiên Mộc Hương luôn tự hào khi mang đến cho tất cả mọi người những sản phẩm chất lượng nhất.

Với vòng tay trầm hương cao cấp, Thiên Mộc Hương có đầy đủ 5 mẫu vòng ở trên cho khách hàng lựa chọn. Khi mua vòng, khách hàng không chỉ hài lòng bởi chất lượng tuyệt vời mà còn được hỗ trợ tư vấn, giải đáp các thắc mắc về Vòng tay trầm hương có tác dụng gì? Cách đeo vòng trầm đúng nhất . Hãy ghé ngay Thiên Mộc Hương để được theo dõi và lựa chọn cho mình chiếc vòng tay ưng ý nhất nhé!

