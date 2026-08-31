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Thí điểm thu gom rác theo giờ trên địa bàn phường Hạc Thành từ ngày 1/9

Tố Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Nhằm hạn chế thời gian lưu chứa rác trên đường phố, từng bước xóa bỏ các điểm tập kết rác tạm, từ ngày 1/9/2026, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa sẽ thí điểm thu gom rác thải sinh hoạt theo giờ tại một số điểm trên địa bàn phường Hạc Thành.

Thí điểm thu gom rác theo giờ trên địa bàn phường Hạc Thành từ ngày 1/9

Nhằm hạn chế thời gian lưu chứa rác trên đường phố, từng bước xóa bỏ các điểm tập kết rác tạm, từ ngày 1/9/2026, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa sẽ thí điểm thu gom rác thải sinh hoạt theo giờ tại một số điểm trên địa bàn phường Hạc Thành.

Thí điểm thu gom rác theo giờ trên địa bàn phường Hạc Thành từ ngày 1/9

Theo đó, thời gian thu gom được chuyển sang ban đêm, phù hợp với thời điểm phát sinh rác, hạn chế tình trạng rác tồn lưu, ảnh hưởng giao thông, bảo đảm đường phố sạch sẽ trước khi bắt đầu các hoạt động trong ngày.

Cụ thể, ca 1 từ 19h đến 23h thực hiện thu gom rác của các cơ sở xả thải và người dân đưa rác ra điểm hẹn từ 19h.

Ca 2 từ 0h đến 4h thực hiện quét đường, vỉa hè và khu vực công cộng.

Ca 3 thực hiện duy trì vệ sinh ban ngày tại các tuyến phố trung tâm, khu vực ưu tiên, từ 6h30 đến 10h30 và từ 13h30 đến 16h30.

Các điểm thực hiện thí điểm gồm: Chợ Nam Thành; Cầu Cốc; khu vực Dạ Lan; khu vực đường Phạm Văn Xảo; điểm tập kết khu Cù Chính Lan và khu vực Vincom Plaza.

Sau thời gian thí điểm, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa dự kiến vận hành chính thức trên toàn phường Hạc Thành từ ngày 1/11/2026.

Việc thu gom rác theo giờ nhằm đổi mới phương thức thu gom, từng bước xóa bỏ các điểm tập kết rác tạm, hạn chế sử dụng xe gom rác đẩy tay thủ công. Xe ô tô ép rác chuyên dụng sẽ không hoạt động trong khu vực nội thành sau 6h.

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đề nghị Nhân dân, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn phường Hạc Thành thực hiện đưa rác đúng giờ, đúng vị trí quy định; không đưa rác ra hè phố, lòng đường sau khi xe thu gom đã đi qua và không xả rác sinh hoạt vào ban ngày.

Tố Phương

Từ khóa:

#Thu gom #phường Hạc Thành #Rác thải sinh hoạt #Thí điểm #Môi trường #Công trình #Thanh hóa #Đường phố #thực hiện #Cổ phần

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