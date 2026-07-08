Thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác xây dựng pháp luật của các bộ, ngành

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1205/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện việc đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật. Việc đánh giá nhằm theo dõi thực chất, khách quan kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, tiến độ và kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật.

Thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm về công tác xây dựng pháp luật.

Theo Đề án, việc đánh giá, chấm điểm được áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng, ban hành 3 nhóm văn bản quy phạm pháp luật, gồm: các luật, pháp lệnh, nghị quyết do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo Chương trình lập pháp hằng năm; các văn bản quy định chi tiết được Thủ tướng Chính phủ phân công; các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tổ chức thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Đề án quy định 6 nhóm tiêu chí đánh giá theo toàn bộ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các nội dung như: tiến độ và chất lượng xây dựng hồ sơ, dự thảo văn bản; chất lượng thẩm định của Bộ Tư pháp; trách nhiệm phối hợp thẩm định của các bộ, ngành; việc trả lời phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ; tiến độ xử lý hồ sơ của Văn phòng Chính phủ; việc tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ theo chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ.

Đối với tiêu chí về tiến độ, các hồ sơ, dự thảo văn bản được trình đúng hoặc trước thời hạn sẽ được chấm điểm tối đa; trường hợp chậm tiến độ hoặc để xảy ra sai sót về chất lượng sẽ bị trừ điểm theo các mức quy định. Việc chấm điểm được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí định lượng, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và có tính so sánh giữa các cơ quan.

Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì triển khai Đề án, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ xác định danh mục văn bản được đánh giá trong từng kỳ, đồng thời hướng dẫn, tổng hợp kết quả và xử lý các trường hợp đặc thù phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đề án được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng pháp luật, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Quyết định số 1205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xem tại đây.

LP (Theo Cổng TTĐT Chính phủ)