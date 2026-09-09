Theo dõi chặt chẽ, chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá ban hành Công văn số 79/CV-PTDS ngày 8/9/2026 về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới.

Khu vực Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Theo thông tin dự báo xu thế thiên tai trong 10 ngày tới của Cục Khí tượng Thủy văn, từ ngày 9/9 trên khu vực biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, có khả năng cao hình thành một áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa biển Đông trong khoảng từ ngày 12/9 đến ngày 13/9, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão.

Khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2-3m; khoảng từ ngày 10/9/2026 đến ngày 17/9/2026, khu vực Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Thực hiện Công văn số 49/BCĐ-BNNMT ngày 8/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới; để chủ động ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung.

Đối với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển, các ngành, địa phương theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên khu vực ven biển, đảo; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đối với mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, các đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả(nếu có).

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân biết, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

NM