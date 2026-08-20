The Westique và giá bán The Westique thu hút sự quan tâm tại khu Tây TP.HCM

Thị trường căn hộ khu Tây TP.HCM tiếp tục ghi nhận sự quan tâm của nhiều khách hàng nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và nhu cầu an cư gia tăng. Trong số các dự án mới, The Westique được chú ý khi sở hữu vị trí tại trung tâm khu vực phát triển, quy hoạch đồng bộ cùng hệ thống tiện ích hiện đại. Bên cạnh đó, giá bán The Westique cũng là thông tin được nhiều khách hàng tìm hiểu nhằm cân nhắc kế hoạch tài chính trước khi quyết định lựa chọn sản phẩm.

T he Westique sở hữu vị trí thuận lợi tại khu Tây TP.HCM

Một trong những điểm nổi bật của The Westique là vị trí nằm trên mặt tiền đường An Dương Vương, quận Bình Tân (nay thuộc TP.HCM sau điều chỉnh địa giới hành chính). Đây là khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều khu dân cư hiện hữu, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện và các tuyến giao thông kết nối với khu vực trung tâm thành phố.

Từ dự án, cư dân có thể di chuyển thuận lợi đến đại lộ Võ Văn Kiệt, Quốc lộ 1A, bến xe Miền Tây, khu Chợ Lớn cũng như nhiều khu vực trọng điểm khác. Hệ thống giao thông hiện hữu cùng các dự án hạ tầng đang được đầu tư được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao khả năng kết nối của khu vực trong thời gian tới.

Theo đánh giá của nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường, các dự án nằm tại khu vực có hạ tầng hoàn thiện thường sở hữu lợi thế về nhu cầu ở thực cũng như tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Quy hoạch hiện đại hướng đến không gian sống tiện nghi

Theo thông tin từ đơn vị phát triển, The Westique được quy hoạch theo mô hình khu căn hộ hiện đại với hệ thống tiện ích được đầu tư đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi và giải trí của cư dân.

Dự án cung cấp nhiều loại hình căn hộ với diện tích đa dạng, phù hợp cho người độc thân, gia đình trẻ và các hộ gia đình nhiều thế hệ. Thiết kế căn hộ ưu tiên tối ưu diện tích sử dụng, tăng khả năng đón ánh sáng và thông gió tự nhiên, góp phần mang đến không gian sống thông thoáng.

Bên cạnh khu căn hộ, dự án còn tích hợp nhiều tiện ích nội khu như hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, công viên nội khu, khu sinh hoạt cộng đồng, khu thương mại dịch vụ và hệ thống an ninh vận hành 24/7. Việc phát triển hệ thống tiện ích ngay trong khuôn viên giúp cư dân có thêm lựa chọn phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà không cần di chuyển xa.

Giá bán The Westique được công bố theo từng loại căn hộ

Cùng với vị trí và quy hoạch, giá bán The Westique là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng và nhà đầu tư.

Theo thông tin được đơn vị phát triển công bố, dự án có mức giá dự kiến từ khoảng 99 triệu đồng/m2, tùy thuộc vào diện tích, vị trí căn hộ, tầng và chính sách bán hàng tại từng thời điểm.

Đối với từng loại sản phẩm, căn hộ 1 phòng ngủ có mức giá từ khoảng 2,6 tỷ đồng, căn hộ 2 phòng ngủ từ khoảng 3,5 tỷ đồng, trong khi căn hộ 3 phòng ngủ có giá từ khoảng 4,8 tỷ đồng. Những mức giá này được xem là tham khảo và có thể điều chỉnh theo từng giai đoạn mở bán hoặc các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng.

Ngoài bảng giá, đơn vị phát triển cũng triển khai nhiều phương thức thanh toán linh hoạt cùng chính sách hỗ trợ tài chính nhằm tạo điều kiện cho khách hàng cân đối dòng tiền khi sở hữu căn hộ.

Hệ thống tiện ích đáp ứng nhu cầu sống hiện đại

Không chỉ chú trọng phát triển sản phẩm nhà ở, The Westique còn hướng đến xây dựng môi trường sống tiện nghi thông qua hệ thống tiện ích nội khu đa dạng.

Theo quy hoạch, cư dân có thể sử dụng nhiều tiện ích như hồ bơi, khu thể thao, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ, công viên cây xanh, đường dạo bộ và khu sinh hoạt cộng đồng. Không gian xanh được bố trí đan xen với các công trình tiện ích nhằm góp phần tạo môi trường sống hài hòa và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh đó, khu thương mại dịch vụ ngay trong dự án được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu mua sắm, ăn uống và sử dụng các dịch vụ thiết yếu của cư dân.

Pháp lý và chính sách bán hàng được nhiều khách hàng quan tâm

Đối với người mua nhà, bên cạnh vị trí và giá bán The Westique, yếu tố pháp lý luôn được xem là tiêu chí quan trọng trước khi đưa ra quyết định.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển, dự án được triển khai theo lộ trình pháp lý và công bố các chính sách bán hàng minh bạch. Đồng thời, khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương án thanh toán phù hợp với khả năng tài chính, kết hợp các chương trình hỗ trợ từ ngân hàng theo từng thời điểm.

Việc công khai thông tin về tiến độ, pháp lý và chính sách bán hàng góp phần giúp người mua có thêm cơ sở để đánh giá và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu an cư hoặc đầu tư.

The Westique mang đến thêm lựa chọn tại thị trường căn hộ khu Tây

Khu Tây TP.HCM tiếp tục là khu vực thu hút nhu cầu nhà ở nhờ hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện và tốc độ phát triển đô thị ổn định. Với lợi thế về vị trí, quy hoạch hiện đại, hệ thống tiện ích đồng bộ cùng giá bán The Westique được công bố theo nhiều loại hình căn hộ, dự án mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng đang tìm kiếm không gian sống tại khu vực này.

Sự kết hợp giữa khả năng kết nối giao thông, tiện ích nội khu và chính sách bán hàng linh hoạt đang giúp The Westique trở thành một trong những dự án nhận được sự quan tâm của thị trường, đáp ứng nhu cầu của cả khách hàng mua để ở và những nhà đầu tư hướng đến giá trị lâu dài.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 289 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM.

Hotline: 090.1818.938

Gmail: thewestique@gmail.com

Website: the-westique.com.vn

Quang Trung