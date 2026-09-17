Sun Group ra mắt tổ hợp Sun Glory Residence với gần 3.500 căn hộ tại trung tâm Nghệ An

Tọa lạc tại “giao điểm vàng” với 2 mặt đại lộ Lê Hồng Phong và V.I. Lê Nin, Sun Glory Residence có quy mô hơn 3,7 ha; gồm 5 tòa tháp, trong đó tòa tháp biểu tượng cao 37 tầng. Không chỉ bổ sung nguồn cung gần 3.500 căn hộ cao cấp mang đậm chất đất - chất người xứ Nghệ, dự án còn tiên phong nâng tầm chuẩn sống mới với đặc quyền hơn 37 tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An.

Tổ hợp Sun Glory Residence sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm thành Vinh, tiếp giáp hai đại lộ Lê Hồng Phong và V.I. Lê Nin. Ảnh: Sun Property.

Sun Glory Residence có tổng mức đầu tư hơn 8.723 tỷ đồng, được chủ đầu tư Sun Group phát triển tại Lô đất HH01, khu vực bùng binh Hải Quan, tiếp giáp hai đại lộ Lê Hồng Phong và V.I. Lê Nin. Đây là quỹ đất đắc địa bậc nhất trung tâm Nghệ An, khẳng định vị thế hiếm có bởi giao điểm của 5 trục đường lớn. Từ dự án, cư dân di chuyển tới biển Cửa Lò trong khoảng 15 km, sân bay quốc tế Vinh 7 km, chợ Vinh 3 km, cận kề Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An và Quảng trường Hồ Chí Minh.

Không đơn thuần là một dự án căn hộ, Sun Glory Residence quy hoạch theo mô hình tổ hợp đô thị phức hợp, nơi không gian sống kết nối trực tiếp với thương mại, dịch vụ và các tiện ích cộng đồng, tiên phong xây dựng chất sống mới đầy tự hào cho những chủ nhân tinh hoa xứ Nghệ. Tổ hợp căn hộ hội tụ đủ các tiêu chí an cư lý tưởng: vị trí trung tâm, khả năng kết nối, hệ tiện ích đồng bộ, không gian xanh và cộng đồng cư dân văn minh.

Kiến trúc dự án là sự giao thoa giữa 5 cốt cách của người xứ Nghệ và triết lý “Ngũ Hành”. Ảnh: Sun Property.

Là dự án đầu tiên của Sun Group tại vùng đất địa linh nhân kiệt Nghệ An, Sun Glory Residence mang trọn tâm huyết thiết kế của chủ đầu tư, lấy cảm hứng từ bản sắc văn hóa và con người xứ Nghệ. Dựa trên 5 cốt cách của người Nghệ An: Kiên (kiên cường) - Cần (chăm chỉ) - Nghĩa (sống có trước sau) - Trí (hiếu học) - Khí (khí phách, niềm kiêu hãnh), các kiến trúc sư của Sun Group kiến tạo tổ hợp căn hộ mang tính biểu tượng tự hào cho vùng đô thị bên bờ sông Lam, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên xung quanh như triết lý “Ngũ Hành” cân bằng.

Sự nhất quán về ý tưởng còn thể hiện qua việc sắp đặt “con số 37” xuyên suốt các hạng mục, nhằm tôn vinh “chất Đất”, “chất Người”, “chất Nghệ” (vừa có nghĩa là Nghệ An, vừa mang nghĩa nghệ thuật sống), “chất Vinh” (trong Thành Vinh, vinh hiển, vinh quang).

Quy mô 3,7ha đủ để tạo nên một không gian sống cao cấp bậc nhất tại Nghệ An. Tòa tháp điểm nhấn cao 37 tầng biểu trưng cho tinh thần phát triển vươn cao của đô thị Vinh, trong bối cảnh nơi đây được xác định là 1 trong 6 vùng đô thị động lực, góp phần hình thành mạng lưới đô thị có tính liên kết, tạo dư địa phát triển mới cho Nghệ An. Hệ sinh thái hơn 37 tiện ích đẳng cấp sẽ kiến tạo chuẩn sống mới, với điểm nhấn là bể bơi 4 mùa nội tòa đầu tiên tại Vinh.

Hệ sinh thái hơn 37 tiện ích - điểm nhấn làm nên đẳng cấp của Sun Glory Residence. Ảnh: Sun Property.

“Sun Glory Residence không chỉ là không gian sống mà còn là công trình nghệ thuật ‘đo ni đóng giày’ cho Nghệ An. Sống tại đây là cách giới tinh hoa chọn lọc bản sắc quê hương, nhưng trong một phiên bản hội nhập, sang trọng và kiêu hãnh”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Chủ đầu tư dành tới 25.000 m2 sàn thương mại, dịch vụ tại khối đế để thỏa nhu cầu mua sắm, ẩm thực, dịch vụ ngay chân tòa nhà. Hai tầng hầm với tổng diện tích khoảng 74.000 m2 sàn vượt xa tiêu chuẩn chỗ đỗ xe thông thường. Các tiện ích bể bơi, gym, spa/sauna, phòng sinh hoạt cộng đồng được bố trí tại tầng 1 và 2; trong khi các tiện ích trên cao như vườn thiền, trà đạo, vườn dược liệu, đài quan sát, picnic gia đình, vườn BBQ, chiếu phim ngoài trời, vườn thượng uyển... được bố trí tại khu vực tầng 26, 30 hoặc tầng mái của các tòa nhà. Đặc biệt, dự án sở hữu sảnh căn hộ cao tới 12m - tiêu chuẩn thường chỉ có tại khách sạn 5 sao và thang máy tốc độ cao để hành trình trở về tổ ấm của cư dân trở thành một trải nghiệm thuận tiện, êm ái.

Khối đế thương mại quy mô 25.000 m2 đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm, ẩm thực và giải trí của cư dân. Ảnh: Sun Property.

Các khối nhà được bố trí tiếp giáp các trục đường xung quanh, dành quỹ đất trung tâm dự án cho quảng trường kết nối với các dải cây xanh, đường dạo, tiểu cảnh và những điểm dừng chân. 10.650 m2 không gian xanh (tương đương gần 30% diện tích khu đất) sẽ kiến tạo chất sống trải nghiệm cho người dân xứ Nghệ. Thư viện ngoài trời, café terrace, sân sinh hoạt cộng đồng cùng các tác phẩm nghệ thuật công cộng lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Vinh được bố trí đan xen, tạo nên không gian giao tiếp, sáng tạo và trải nghiệm giữa lòng đô thị.

KTS trưởng dự án chia sẻ, tổ chức không gian hướng tới một cộng đồng cư dân hiện đại thay vì chỉ đơn thuần cung cấp các căn hộ để ở. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng người mua nhà ngày càng quan tâm tới chất lượng sống, thay vì chọn căn hộ chỉ dựa trên diện tích hay số phòng ngủ.

Gần 30% diện tích dự án được dành trọn cho mảng xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Sun Property.

Không chỉ hướng đến tệp khách hàng là người dân Nghệ An, một trong những lực cầu đáng chú ý mà Sun Glory Residence hướng tới là cộng đồng người Nghệ An đang sống, làm việc trên cả nước hoặc ở nước ngoài. Với nhóm khách hàng này, một căn hộ tại trung tâm Vinh có thể đáp ứng đa mục tiêu: là nơi để gia đình sum họp mỗi dịp về quê, nơi an cư cho cha mẹ, tài sản dành cho thế hệ sau hoặc một khoản đầu tư dài hạn tại quê hương. Đối với người Nghệ An xa quê, sở hữu căn hộ tại Sun Glory Residence không chỉ là mua một bất động sản, mà còn là nơi “đi thật xa để trở về”, trải nghiệm chất lượng sống vượt trội ngay trên quê hương và qua đó khẳng định “chất Nghệ” hiện đại, thức thời trong con người mình.

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định Nghệ An trở thành cực tăng trưởng của Bắc Trung Bộ; trong đó Vinh giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới đô thị động lực, mở ra dư địa phát triển mới cho thương mại, dịch vụ và nhà ở chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, Sun Glory Residence sở hữu quỹ đất vàng trung tâm đô thị, quy hoạch đồng bộ với không gian xanh và tiện ích cộng đồng, sẽ đón đầu nhu cầu nhà ở hiện đại ngày càng tăng, đồng thời đánh dấu một bước tiến mới của thị trường căn hộ Vinh.

Tùng Dương (LN)