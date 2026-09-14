90% giỏ hàng An Thịnh Ecolakes đã được khách hàng lựa chọn ngay tại lễ giới thiệu và tham quan dự án

Lễ giới thiệu và tham quan dự án An Thịnh Ecolakes với chủ đề “Khai mở cơ hội – Dẫn lối đầu tư” vừa diễn ra tại Bỉm Sơn, thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư. Đáng chú ý, hơn 90% giỏ hàng được khách hàng lựa chọn ngay tại sự kiện, cho thấy sự quan tâm của thị trường đối với dòng sản phẩm đô thị sinh thái tại khu vực đang có nhiều chuyển động về hạ tầng, công nghiệp và đô thị.

Đông đảo khách hàng và các nhà đầu tư tham dự Lễ giới thiệu và tham quan dự án An Thịnh Ecolakes.

Trải nghiệm thực tế - cơ sở để khách hàng đưa ra lựa chọn

Sự kiện có sự tham gia của Chủ đầu tư Vincent Land Group, Đơn vị Phát triển Kinh doanh Alpha Land cùng các đối tác đồng hành. Không chỉ giới thiệu sản phẩm, chương trình còn tạo không gian để khách hàng trực tiếp đặt câu hỏi, trao đổi và tiếp cận thông tin từ các đơn vị tham gia phát triển dự án. Thay vì chỉ tiếp cận thông tin qua các kênh truyền thông, tại sự kiện, khách hàng được trực tiếp tham quan, tìm hiểu không gian dự án, quy hoạch, hệ thống tiện ích, các dòng sản phẩm và chính sách đang được áp dụng.

Việc được trực tiếp trao đổi với đại diện chủ đầu tư và đơn vị phát triển kinh doanh giúp khách hàng có thêm thông tin để đánh giá sản phẩm theo nhu cầu thực tế. Những vấn đề liên quan đến định hướng phát triển, pháp lý, quy hoạch, vị trí, diện tích và phương án tài chính cũng được giải đáp ngay tại chương trình. Đây cũng là cách An Thịnh Ecolakes đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng - lấy trải nghiệm thực tế và nhu cầu của người mua làm cơ sở cho quá trình tìm hiểu, cân nhắc và lựa chọn.

Hơn 90% giỏ hàng được khách hàng lựa chọn tại sự kiện

Khách hàng và các nhà đầu tư tìm hiểu thông tin về dự án An Thịnh Ecolakes ngay tại sự kiện.

Không khí tại khu vực tư vấn trở nên sôi động khi khách hàng lần lượt tìm hiểu từng vị trí, diện tích, loại hình sản phẩm cũng như phương án tài chính. Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, hơn 90% giỏ hàng An Thịnh Ecolakes được khách hàng lựa chọn ngay trong chương trình. Nhiều khách hàng sau khi tham quan, trao đổi và được tư vấn đã đăng ký những sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Kết quả này tạo dấu ấn cho sự kiện “Khai mở cơ hội – Dẫn lối đầu tư”, đồng thời phản ánh mức độ quan tâm của khách hàng đối với các sản phẩm đang được giới thiệu tại An Thịnh Ecolakes.

90% giỏ hàng An Thịnh Ecolakes được khách hàng lựa chọn ngay trong chương trình.

Lý giải về điều này đại diện đơn vị Phát triển Kinh doanh Alpha Land cho biết: Sức hút của dự án không chỉ đến từ yếu tố sản phẩm mà còn gắn với xu hướng lựa chọn không gian sống ngày càng chú trọng đến cảnh quan, môi trường và hệ thống tiện ích. Với những khách hàng tìm kiếm nơi an cư, các yếu tố về không gian xanh, mặt nước và tiện ích nội khu ngày càng trở thành một trong những tiêu chí quan trọng bên cạnh vị trí và khả năng kết nối.

Kiến tạo không gian sống xanh giữa đô thị

An Thịnh Ecolakes được quy hoạch trên diện tích 26,4ha, định hướng phát triển thành khu đô thị sinh thái đồng bộ tại Bỉm Sơn. Một trong những điểm nhấn của dự án là hồ điều hòa rộng gần 1,7ha, kết hợp hệ thống cây xanh, cảnh quan và các không gian sinh hoạt cộng đồng.

An Thịnh Ecolakes kiến tạo khu đô thị sinh thái hiện đại tại Bỉm Sơn.

Sự hiện diện của mặt nước và cảnh quan xanh được kỳ vọng tạo nên không gian sống có tính kết nối với thiên nhiên, đồng thời góp phần hình thành môi trường sinh hoạt, thư giãn cho cư dân.

Dự án cũng được định hướng phát triển hệ thống tiện ích theo mô hình All-in-One, đáp ứng các nhu cầu cơ bản trong đời sống như sinh hoạt, vui chơi, mua sắm và chăm sóc đời sống cộng đồng. Đây là hướng phát triển phù hợp với xu thế hình thành những khu đô thị không chỉ đáp ứng nhu cầu ở mà còn tạo lập một hệ sinh thái tiện ích ngay trong nội khu. Các dòng sản phẩm tại An Thịnh Ecolakes gồm shophouse, liền kề và biệt thự. Sự đa dạng về loại hình hướng tới đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ an cư, kinh doanh đến tích lũy tài sản.

Bên cạnh không gian sinh thái, khả năng kết nối là một trong những yếu tố được khách hàng quan tâm khi tìm hiểu An Thịnh Ecolakes. Dự án nằm trong khu vực có hệ thống giao thông kết nối qua Quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Bắc - Nam cùng các tuyến giao thông quan trọng của khu vực. Trong bối cảnh Bỉm Sơn tiếp tục có những chuyển động về công nghiệp, đô thị và hạ tầng, các dự án được quy hoạch đồng bộ, có khả năng đáp ứng nhu cầu ở và kinh doanh được kỳ vọng có thêm dư địa thu hút người dân và nhà đầu tư.

Đối với An Thịnh Ecolakes, định hướng phát triển đô thị sinh thái được đặt trong mối liên hệ giữa không gian sống, thương mại và khả năng kết nối. Các sản phẩm shophouse có thể hướng tới nhu cầu kinh doanh; sản phẩm liền kề, biệt thự đáp ứng nhu cầu an cư; trong khi tổng thể quy hoạch tạo thêm lựa chọn cho khách hàng có nhu cầu tích lũy tài sản.

Sự kiện “Khai mở cơ hội – Dẫn lối đầu tư” không chỉ tạo cơ hội để khách hàng trực tiếp trải nghiệm An Thịnh Ecolakes mà còn là dịp để chủ đầu tư và đơn vị phát triển kinh doanh tiếp nhận những phản hồi từ thị trường. Hơn 90% giỏ hàng được lựa chọn ngay tại sự kiện cho thấy sức quan tâm của khách hàng đối với dự án, đồng thời đặt ra yêu cầu về tiến độ triển khai, chất lượng sản phẩm và dịch vụ đồng hành trong quá trình hình thành cộng đồng cư dân.

Với sự đồng hành của Vincent Land Group và Alpha Land, dự án tiếp tục được giới thiệu tới khách hàng theo hướng minh bạch thông tin, tăng cường trải nghiệm thực tế và kết nối trực tiếp giữa khách hàng với các đơn vị phát triển dự án. Qua sự kiện giới thiệu và tham quan dự án, An Thịnh Ecolakes đang từng bước khẳng định thương hiệu của một khu đô thị sinh thái chất lượng, nơi không gian sống xanh được kết hợp với nhịp sống đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của cư dân và nhà đầu tư tại Bỉm Sơn.

NL