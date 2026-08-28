Thang máy Thuận Phát - thang máy nhập khẩu chất lượng cho gia đình Việt

Thị trường thang máy gia đình tại Việt Nam đang có những thay đổi rõ rệt cùng với sự gia tăng về tiêu chuẩn sống. Nếu trước đây, thang máy chủ yếu được lắp đặt nhằm đáp ứng công năng di chuyển giữa các tầng, thì ngày nay, thiết bị này còn được xem như một phần của kiến trúc và nội thất, góp phần nâng cao giá trị thẩm mỹ cho tổng thể ngôi nhà.

Nắm bắt xu hướng đó, Thang máy Thuận Phát mang đến các dòng thang máy nhập khẩu Franz, HAS với thiết kế sang trọng, hiện đại, tinh tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu về công năng, an toàn và thẩm mỹ.

Chuyên sâu về phân khúc thang máy gia đình nhập khẩu Franz, HAS

Hiện nay, Thuận Phát tập trung vào các dòng thang máy gia đình nhập khẩu đến từ những thương hiệu như Franz và HAS Assansor,... với định hướng không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển, sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng mà còn giúp nâng cao giá trị thẩm mỹ cho không gian sống.

Sản phẩm đến từ các thương hiệu Franz, HAS uy tín trên thế giới

Franz là thương hiệu thang máy nhập khẩu uy tín được Thuận Phát phân phối chính thức tại Việt Nam. Franz sở hữu nhà máy quy mô khoảng 10.000 m2, đồng thời xây dựng mạng lưới đối tác tại nhiều quốc gia ở châu Á, châu Âu và các thị trường khác.

Ngoài đối tác Franz, Thuận Phát còn hợp tác với đối tác thương hiệu thang máy HAS Asansör cũng là thương hiệu thang máy quốc tế giàu kinh nghiệm. Ra đời năm 1987 tại Thổ Nhĩ Kỳ, HAS đã có gần 40 năm phát triển. Doanh nghiệp sở hữu nhà máy khoảng 17.500 m2 với năng lực sản xuất khoảng 2.400 sản phẩm mỗi năm.

Việc hợp tác với các thương hiệu quốc tế uy tín như Franz và HAS Asansör giúp Thuận Phát xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng hơn về công nghệ, thiết kế và mức đầu tư.

Tính năng nổi bật chỉ có ở thang máy nhập khẩu Franz

Bên cạnh thiết kế hiện đại và khả năng vận hành ổn định, dòng thang máy nhập khẩu Franz và HAS còn được tích hợp nhiều tính năng thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm và mức độ an toàn cho người sử dụng:

Gọi tầng trực tiếp bằng bảng hiển thị: Người dùng có thể thao tác và lựa chọn tầng ngay trên bảng hiển thị, giúp quá trình sử dụng thuận tiện và trực quan hơn.

Khóa trẻ em: Tự động khóa bảng hiển thị khi phát hiện trẻ nhỏ, hạn chế các thao tác ngoài ý muốn và tăng mức độ an toàn trong gia đình.

Hệ điều khiển cảnh báo thông minh: Có khả năng phát hiện tình huống bất thường và gửi cảnh báo tới thiết bị di động, giúp người dùng kịp thời nắm bắt và xử lý khi cần thiết.

Tích hợp thiết bị IoT tiêu chuẩn: Đây là công nghệ hiện đại không phải dòng thang máy nào cũng được trang bị. Hệ thống cho phép theo dõi tình trạng vận hành từ xa, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và hỗ trợ bảo trì chủ động, từ đó nâng cao hiệu quả dịch vụ hậu mãi và giúp xử lý sự cố nhanh chóng hơn.

Giải pháp chất lượng cho đặc thù công trình tại Việt Nam

Nhà ở tại Việt Nam có sự đa dạng lớn về diện tích, kết cấu và phong cách kiến trúc. Vì vậy, một giải pháp thang máy hoàn hảo không chỉ cần đáp ứng công năng di chuyển mà còn phải hài hòa với tổng thể kiến trúc, phù hợp với nhu cầu và gu thẩm mỹ của từng gia chủ.

Các dòng thang máy nhập khẩu Franz và HAS có thiết kế nhỏ gọn với diện tích lắp đặt tối thiểu chỉ từ 1m2, hố pit từ 80mm và chiều cao tầng trên cùng OH từ 2350mm. Bên cạnh khả năng tối ưu không gian, sản phẩm còn đa dạng về vật liệu, màu sắc và kiểu dáng cabin. Từ thang máy kính hiện đại, tạo cảm giác thông thoáng và sang trọng, đến các mẫu thang máy xây truyền thống, Thuận Phát mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với phong cách và sở thích của từng gia chủ. Nhờ đó, thang máy trở thành một phần của nội thất, tạo điểm nhấn cho không gian và góp phần nâng cao giá trị thẩm mỹ của ngôi nhà.

Đối tác phân phối thang máy nhập khẩu chính thức tại Việt Nam

Thuận Phát là đơn vị phân phối và lắp đặt các sản phẩm thang máy nhập khẩu nguyên chiếc uy tín tại Việt Nam, từ các nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới Franz, HAS.

Với hơn 1.000 công trình đã triển khai từ năm 2016 cùng hệ thống showroom và văn phòng đại diện tại Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa và TP.HCM,.. Thuận Phát giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm và kiểm chứng quy mô hoạt động. Ngoài ra, Thuận Phát cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, lắp đặt đến bảo hành, bảo trì. Với hệ thống trung tâm dịch vụ phủ sóng trên toàn quốc cùng đội ngũ kỹ thuật trực 24/7, Thuận Phát có thể hỗ trợ xử lý sự cố nhanh chóng và góp phần duy trì thang máy vận hành ổn định và bền bỉ lâu dài.