Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sau sắp xếp tổ chức bộ máy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Chiểu 15/8, Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phản ánh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục sau sáp nhập.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh. Hội nghị được kết nối đến các điểm cầu 166 phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập trung phản ánh tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; tình hình triển khai mô hình MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở đơn vị hành chính 2 cấp.

Điểm cầu các địa phương trong cả nước.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã đánh giá tình hình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, việc vận hành hoạt động và những khó khăn vướng mắc của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp xã khi triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quan tâm triển khai việc tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để cán bộ MTTQ sau sắp xếp nắm bắt kịp thời nhiệm vụ mới; sớm có chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, cấp tỉnh phối hợp, thống nhất hoạt động giữa Ủy ban MTTQ tỉnh, cấp xã với các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã, phường.

Đồng thời, kiến nghị với các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn, hỗ trợ trang thiết bị, đảm bảo điều kiện làm việc tối thiểu cho cán bộ, công chức cấp xã và xây dựng cơ chế thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ sau sắp xếp. Cụ thể như bố trí nhà công vụ cho cán bộ, công chức không phải người địa phương đến nhận công tác ở nơi khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ được giao, nhằm đảm bảo quyền lợi đối với cán bộ MTTQ và cán bộ công chức, người lao động nói chung.

Cùng với đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sớm có hướng dẫn chung cụ thể, thống nhất trên toàn quốc về việc giao đơn vị dự toán cấp 1, cấp 2 đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp xã để các cơ quan MTTQ cấp tỉnh, cấp xã dễ triển khai thực hiện.

Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa có 10 ban chuyên môn và 2 đơn vị sự nghiệp. Hiện nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đang chủ trì xây dựng Đề án sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo quy định.

Đối với các xã, phường trên địa bàn tỉnh, sau khi thực hiện sắp xếp có 166 Ủy ban MTTQ xã, phường (19 phường và 147 xã). Tất cả 166 đơn vị đã có Quyết định công nhận ủy viên Ủy ban và các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã.

Tuy nhiên, một số đơn vị mới chỉ bố trí được cán bộ chủ chốt, chưa có cán bộ tham mưu, giúp việc, dẫn đến khó khăn cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là ở miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nhiều nơi, nhất là tại các xã khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ công chức còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động của MTTQ sau sắp xếp. Có những đơn vị bố trí trụ sở làm việc của cấp ủy và MTTQ xã ở các địa bàn khác nhau, khó khăn cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao các địa phương đã khắc phục khó khăn, đưa bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định; đồng thời, tiếp thu, giải trình các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu, xem xét để các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

