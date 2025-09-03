Tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản

Chiều 3/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 13 tỉnh, thành phố.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự thảo Nghị quyết đưa ra các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024. Điển hình như cho phép việc khai thác khoáng sản nhóm IV để cung cấp vật liệu cho các công trình, dự án, nhiệm vụ được áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 72 và điểm d khoản 2 Điều 73 của Luật Địa chất và Khoáng sản gồm: Dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công; Dự án đầu tư thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia; công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư của chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định áp dụng theo cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết này; công trình xây dựng khẩn cấp, nhiệm vụ cấp bách theo quy định của pháp luật về xây dựng; dự án, công trình phòng chống thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai.

Cho phép không phải thực hiện thủ tục về giấy phép thăm dò khoáng sản, công nhận kết quả thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản, giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản khi khai thác, thu hồi khoáng sản nhóm III, khoáng sản nhóm IV để ứng phó với tình trạng khẩn cấp về thiên tai, dịch bệnh, an ninh, quốc phòng.

Các điểm cầu dự hội nghị (Ảnh chụp màn hình).

Đặc biệt, Dự thảo Nghị quyết bổ sung khoản 10 và khoản 11 vào sau khoản 9 Điều 153 của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 2/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản như:

Đối với các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày các quy hoạch khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các Quyết định số 866/QĐ-TTg, ngày 18/7/2023 và Quyết định số 1626/QĐ-TTg, ngày 15/12/2023 và đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhưng có nội dung chế biến khoáng sản, mục đích sử dụng, tiêu thụ khoáng sản, công suất khai thác không phù hợp thì cho phép cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo hồ sơ đã nộp...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung Dự thảo Nghị quyết; Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 và cho rằng việc ban hành Nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 là phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội khóa XV về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Theo các đại biểu, đây là vấn đề cấp bách, quan trọng ở địa phương, cần thiết phải giải quyết sớm để đẩy nhanh thủ tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng, các dự án động lực cần khởi công góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ: Việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 là để giải quyết vấn đề vướng mắc, cấp bách trước mắt. Do đó, nội dung Nghị quyết phải sát với những yêu cầu được đưa ra tại Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội khóa XV về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu kết luận hội nghị (ảnh chụp màn hình).

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu tại hội nghị, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện nội dung Dự thảo Nghị quyết; Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 theo yêu cầu, bảo đảm tính khả thi cao. Khi Nghị quyết, Luật sửa đổi được ban hành, thông qua, có hiệu lực, các địa phương phải chủ động xây dựng phương án, kế hoạch triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm khi thực thi nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn môi trường sinh thái, quy hoạch, phục vụ tốt nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phong Sắc