Thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Bùi Văn Tuấn về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có chức năng, nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có ý nghĩa quan trọng, nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên không gian mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Được biết, từ năm 2021 đến nay, lực lượng Công an trong tỉnh đã kịp thời phát hiện, đưa vào theo dõi 75 trang tin, hơn 130 tài khoản facebook thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của các đồng chí lãnh đạo; phát hiện gần 2.000 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; răn đe đối với 1.600 trường hợp; xử phạt hành chính 120 trường hợp lợi dụng không gian mạng đăng tải thông tin xấu độc, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Quốc Hương