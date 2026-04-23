Thanh Hóa sẽ tổ chức 83 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế.

Học sinh Trường THPT Triệu Sơn 1 tham gia khảo sát theo đề của Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Theo phương án, kỳ thi sẽ diễn ra trong các ngày 10, 11, 12 và 13/6/2026. Thí sinh dự thi 3 buổi gồm: môn Ngữ văn, môn Toán và một bài thi tự chọn gồm 2 môn trong số các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, chủ yếu là lớp 12.

Thi theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Công văn số 1257/BGDĐT-QLCL ngày 19/3/2026:

Toàn tỉnh tổ chức 1 Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, với 83 điểm thi đặt tại các trường THPT và cơ sở giáo dục có cấp THPT, tạo thuận lợi cho thí sinh tham gia dự thi.

Công tác đăng ký dự thi được thực hiện từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5/2026. Việc tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp được triển khai theo đúng quy chế, trong đó hoàn thành chấm thi chậm nhất ngày 28/6/2026, công bố kết quả vào ngày 1/7/2026.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh, y tế và thông tin liên lạc. Đồng thời, các lực lượng công an, y tế, giao thông, điện lực và chính quyền địa phương được yêu cầu xây dựng phương án cụ thể, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe, cung cấp điện ổn định và hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

LP (Nguồn UBND tỉnh)