(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 19/8/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), mọi công tác chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt và màn pháo hoa rực rỡ đang được khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc đáng nhớ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hoá sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Quốc khánh 2-9

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 19/8/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), mọi công tác chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt và màn pháo hoa rực rỡ đang được khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc đáng nhớ.

Thanh Hoá sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Quốc khánh 2-9

Pano tuyên truyền rực rỡ tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu tượng chim bồ câu hòa bình, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thanh Hoá sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Quốc khánh 2-9

Toàn cảnh sân khấu chính của chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa - Tự hào cùng đất nước” đang được gấp rút thi công.

Thanh Hoá sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Quốc khánh 2-9

Lực lượng bộ đội cùng đơn vị tổ chức phối hợp lắp dựng khung giàn sân khấu chính.

Thanh Hoá sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Quốc khánh 2-9

Công nhân căng bạt, lắp đặt trang trí phía trên sân khấu ngoài trời.

Thanh Hoá sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Quốc khánh 2-9

Nhân công khẩn trương vận chuyển, lắp ghép thiết bị sân khấu, hoàn thiện công tác hậu trường.

Thanh Hoá sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Quốc khánh 2-9

Kỹ thuật viên thi công hệ thống dây điện, bảo đảm kết nối âm thanh, ánh sáng cho chương trình nghệ thuật.

Thanh Hoá sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Quốc khánh 2-9

Các thùng pháo hoa đã được chuẩn bị, lắp đặt sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa nổ tầm thấp tối 2-9.

Thanh Hoá sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Quốc khánh 2-9

Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra, đấu nối hệ thống điều khiển điện tử cho giàn pháo hoa.

Thanh Hoá sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Quốc khánh 2-9

Trang bị bình chữa cháy được bố trí đầy đủ tại khu vực sự kiện, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Thanh Hoá sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Quốc khánh 2-9

Xe truyền hình lưu động của Báo và Đài PT-TH Thanh Hoá có mặt, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác truyền hình trực tiếp.

Phạm Nam


Phạm Nam

Từ khóa: Quảng trường Lam Sơn Chương trình nghệ thuật Bắn pháo hoa Khoảnh khắc Phòng cháy Lung linh Du khách Sân khấu Đặc biệt công tác chuẩn bị

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app