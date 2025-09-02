Thanh Hoá sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Quốc khánh 2-9

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 19/8/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), mọi công tác chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt và màn pháo hoa rực rỡ đang được khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc đáng nhớ.

Pano tuyên truyền rực rỡ tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu tượng chim bồ câu hòa bình, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Toàn cảnh sân khấu chính của chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa - Tự hào cùng đất nước” đang được gấp rút thi công.

Lực lượng bộ đội cùng đơn vị tổ chức phối hợp lắp dựng khung giàn sân khấu chính.

Công nhân căng bạt, lắp đặt trang trí phía trên sân khấu ngoài trời.

Nhân công khẩn trương vận chuyển, lắp ghép thiết bị sân khấu, hoàn thiện công tác hậu trường.

Kỹ thuật viên thi công hệ thống dây điện, bảo đảm kết nối âm thanh, ánh sáng cho chương trình nghệ thuật.

Các thùng pháo hoa đã được chuẩn bị, lắp đặt sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa nổ tầm thấp tối 2-9.

Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra, đấu nối hệ thống điều khiển điện tử cho giàn pháo hoa.

Trang bị bình chữa cháy được bố trí đầy đủ tại khu vực sự kiện, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Xe truyền hình lưu động của Báo và Đài PT-TH Thanh Hoá có mặt, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác truyền hình trực tiếp.

Phạm Nam