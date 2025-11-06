Thanh Hóa phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới

Sáng 6/11, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”. Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự lễ phát động.

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và đại biểu hưởng ứng lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2025.

Đây là đợt cao điểm tuyên truyền, vận động toàn xã hội cùng chung tay thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, mục tiêu về bình đẳng giới, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, góp phần xây dựng xã hội an toàn, công bằng, tiến bộ và hạnh phúc.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh phát biểu tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân tích cực hưởng ứng Tháng hành động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đề nghị: "Mỗi người, mỗi gia đình hãy chủ động lên tiếng, hành động vì bình đẳng giới. Hãy cùng nhau xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng, yêu thương và hạnh phúc, để bình đẳng giới thực sự trở thành nền tảng của phát triển bền vững và tiến bộ xã hội".

Các đại biểu dự lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức truyền thông “Gia đình hạnh phúc - không bạo lực” và tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức chuỗi sự kiện: Truyền thông về bình đẳng giới cho thành viên các mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” và Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; truyền thông phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng ở bản Mó (xã Phú Xuân), bản Lát (xã Tam Chung); hỗ trợ mô hình nói chuyện chuyên đề về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng tại bản Lát (xã Tam Chung)...

Lê Hà