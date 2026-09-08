Thanh Hóa nằm trong nhóm giải ngân vốn đầu tư công rất tốt

Theo kết quả chấm điểm về giải ngân vốn đầu tư công tháng 8/2026 do Bộ Tài chính công bố, Thanh Hóa nằm trong tốp các tỉnh, thành phố có tốc độ giải ngân đầu tư công rất tốt, xếp thứ 17 trong số 34 tỉnh, thành phố về giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; xếp thứ 12 về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, được phép kéo dài sang năm 2026.

Thi công Dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2. Ảnh: Tùng Lâm

Cụ thể, đến hết tháng 8/2026, giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn kế hoạch năm của Thanh Hóa đạt trên 7.360 tỷ đồng, đạt 91,60 điểm, xếp thứ 17 trong số 34 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm giải ngân rất tốt. Tuy nhiên, nếu so với kết quả chấm điểm kỳ tháng 7, giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn kế hoạch năm 2026 của Thanh Hóa tụt 7 bậc, từ thứ 10 xuống thứ 17.

Về giải ngân nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài sang 2026, đến hết tháng 8, Thanh Hóa giải ngân hơn 1.550 tỷ đồng, đạt 95,58 điểm, xếp thứ 12. So với kỳ chấm điểm tháng 7, giải ngân nguồn vốn này vượt 7 bậc, từ mức độ tốt, sang rất tốt.

So với bình quân chung của cả nước, giải ngân vốn đầu tư công của Thanh Hóa nằm trong nhóm 17 tỉnh ở mức rất tốt. Tuy nhiên xét về giá trị thực hiện, tiến độ giải ngân vốn kế hoạch năm 2026 mới đạt 48,78%, giải ngân nguồn vốn chuyển tiếp mới đạt 32,63%.

Các nhà thầu tổ chức thi công Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn trên phần diện tích đã GPMB.

Như vậy, trong 4 tháng còn lại của năm, để đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công là một thách thức không nhỏ.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các chủ đầu tư phải rà soát toàn bộ dự án dừng thực hiện hoặc giải ngân chậm để báo cáo xem xét, xử lý; đồng thời phải xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án theo phương châm “6 rõ và 1 xuyên suốt”, gắn trách nhiệm cụ thể với từng cá nhân, đơn vị.

Các sở, ngành liên quan phải chủ động phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công.

UBND tỉnh cũng có chỉ đạo cụ thể tháo gỡ điểm nghẽn về vật liệu và thủ tục, tháo gỡ khó khăn trong cấp phép khai thác vật liệu xây dựng, định kỳ công bố giá vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng, đồng thời rút ngắn thời gian thẩm định thiết kế, dự toán.

Phương Thảo