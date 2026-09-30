Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 30/9: Tâm điểm bán kết boxing và kỳ vọng từ các VĐV xứ Thanh

Tuyển Việt Nam thua 0-2 trước Thái Lan: Hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026; Điền kinh Việt Nam khép lại ASIAD 20 không có thêm huy chương; Loạt trận UEFA Nations League sáng 30/9: Tây Ban Nha đại thắng Croatia, tuyển Anh vượt qua CH Séc... là những tin chính trong bản tin thể thao sáng nay (30/9).

Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 30/9: Tâm điểm bán kết boxing và kỳ vọng từ các VĐV xứ Thanh

Ngày 30/9 tại Asiad 20, Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào loạt trận quyết định với tâm điểm là hai trận bán kết boxing của Nguyễn Thị Tâm (51kg) và Lưu Diễm Quỳnh (75kg), nơi cả hai đã chắc chắn nắm chắc huy chương trong tay.

Bộ 3 VĐV xứ Thanh sẽ tranh tài trong ngày thi đấu hôm nay 30/9.

Đặc biệt, thể thao Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng lớn vào các gương mặt ưu tú đến từ Thanh Hóa. Vận động viên judo Hà Ngọc Chi (hạng 48kg) và đô vật Đặng Thị Linh (hạng 68kg nữ) bước vào tranh tài từ sáng để hướng tới mục tiêu bứt phá huy chương. Song hành cùng niềm tự hào xứ Thanh, đội tuyển cầu mây 4 người (quadrant) nam – với sự góp mặt của VĐV Lê Minh Đức – sẽ ra quân chạm trán Myanmar từ lúc 7h.

Bên cạnh đó, xạ thủ Phạm Quang Huy sẽ bước vào vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh và các golfer Việt Nam xuất phát vòng 1.

Tuyển Việt Nam thua 0-2 trước Thái Lan: Hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan tại lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó chính thức hết cơ hội vào chung kết.

Tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan. Ảnh: V.A

HLV Kim Sang Sik thừa nhận đối thủ chơi vượt trội, đồng thời tiếc nuối khi việc thiếu vắng Nguyễn Xuân Son khiến hàng công bế tắc. Thất bại này cũng khiến tuyển Việt Nam bị trừ 4,87 điểm, tạm giữ vị trí 99 thế giới, trong khi Thái Lan vươn lên hạng 90.

Khép lại mục tiêu vô địch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tập trung chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp Pakistan vào ngày 2/10 nhằm tìm lại chiến thắng và hướng tới trận tranh hạng ba chung cuộc.

Điền kinh Việt Nam khép lại ASIAD 20: Không có thêm huy chương

Tối 29/9, đội tuyển điền kinh Việt Nam khép lại chiến dịch tại ASIAD 20 với ba nội dung chung kết nhưng không thể giành thêm huy chương.

Quách Thị Lan và các đồng đội cán đích ở vị trí thứ năm nội dung tiếp sức 4x400m nữ.

Ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ, dù thi đấu rất nỗ lực, chân chạy kỳ cựu Quách Thị Lan và các đồng đội chỉ cán đích ở vị trí thứ năm. Đội tiếp sức 4x400m nam gặp nhiều khó khăn và về cuối, còn VĐV Dương Thị Thảo xếp thứ sáu ở nội dung nhảy cao với thành tích 1,80m.

Chung cuộc, điền kinh Việt Nam khép lại đại hội với 1 Huy chương đồng ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ, ghi nhận tinh thần chiến đấu kiên cường của các vận động viên.

Loạt trận UEFA Nations League sáng 30/9: Tây Ban Nha đại thắng Croatia, tuyển Anh vượt qua CH Séc

Loạt trận UEFA Nations League rạng sáng 30/9 chứng kiến màn trình diễn thăng hoa của tuyển Tây Ban Nha với chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Croatia.

Lamine Yamal nhảy múa giữa các hậu vệ đội khách.

Thần đồng Lamine Yamal sắm vai ngôi sao rực sáng khi lập cú đúp bàn thắng và đóng góp đường kiến tạo tinh tế. Sự tỏa sáng của Yamal kết hợp cùng các pha lập công của Marc Pubill và Nico Williams giúp nhà vô địch củng cố vững chắc ngôi đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận.

Tuyển Anh dễ dàng đánh bại CH Séc. Ảnh: Getty

Ở trận đấu đáng chú ý khác, đội tuyển Anh có chuyến làm khách thành công trên sân CH Séc dưới sự dẫn dắt của tân HLV Thomas Tuchel. Bước ngoặt trận đấu đến từ tấm thẻ đỏ trực tiếp của Sulc bên phía chủ nhà ở phút 23.

Tận dụng lợi thế hơn người, “Tam sư” vươn lên dẫn trước nhờ pha đánh đầu chuẩn xác của Anthony Gordon từ đường chuyền của Trent Alexander-Arnold ở đầu hiệp hai. Đến phút 69, đội trưởng Harry Kane tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương để ấn định chiến thắng 2-0, mang về 3 điểm trọn vẹn đầu tay cho tuyển Anh tại giải năm nay.

Kết quả vòng bảng UEFA Nations League rạng sáng 30/9. Ảnh: UEFA

HS