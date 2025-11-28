Thanh Hóa hỗ trợ kinh phí kiểm định, bảo trì, sửa chữa cầu treo xuống cấp

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn số 20001/UBND-CNXDKH ngày 27/11/2025 đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các xã miền núi có cầu treo xuống cấp để thực hiện kiểm định, bảo trì, sửa chữa.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 7588/SXD-QLHT ngày 03/9/2025 của Sở Xây dựng về việc kiểm định, bảo trì, sửa chữa các cầu treo đang khai thác trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 11326/STC- ĐPCS ngày 30/10/2025, cụ thể:

Thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí thực hiện sửa chữa và kiểm định cầu treo đã xuống cấp thuộc địa bàn các xã miền núi với mức hỗ trợ như sau:

-100 triệu đồng/cầu treo để thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa nhỏ mố cầu và hệ thống mố neo; hệ thống cáp chủ; hệ mặt cầu; hệ thống dây treo các loại; tháp cầu; lan can cầu.

-60 triệu đồng/cầu treo để thực hiện công tác kiểm định hệ thống cáp chủ; hệ thống dây treo phụ các loại; hệ thống chống rung lắc của cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính căn cứ hồ sơ do UBND các xã báo cáo, tổng hợp kinh phí hỗ trợ các xã trong dự toán ngân sách NSNN năm 2026, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Sau khi được bố trí kinh phí thực hiện, UBND các xã thực hiện việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo quy định pháp luật.

LP